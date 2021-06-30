Dünya Kanadada rekor sıcaklık 233 kişi hayatını kaybetti
AMERİKA

Kanada'da rekor sıcaklık: 233 kişi hayatını kaybetti

Kanada'da rekor sıcaklıklar ölümlere neden oldu. Ülkede 233 kişinin sıcaklıklara bağlı hayatını kaybettiği bildiriliyor. Ülkenin British Columbia eyaletinde hafta başında 47,9 santigrat dereceyle en yüksek sıcaklık rekorunun kırılmıştı. En fazla ölüm ihbarının kayda geçtiği kentin Vancouver olduğunu belirten polis, sıcak hava dalgasının başladığı Cuma gününden bu yana şehirde 65 ani ölüm tespit edildiğini ifade etti.

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Kanadada rekor sıcaklık: 233 kişi hayatını kaybetti
Kanada'da rekor sıcaklık.

Kanada’nın British Columbia eyaletinde hafta başında 47,9 santigrat dereceyle en yüksek sıcaklık rekorunun kırılmasının ardından eyalette, yüksek hava sıcaklığı nedeniyle 233 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Sıcaklık rekoru kırıldı

Kanada’nın batı yakasında bulunan British Columbia eyaletinde hafta başında hava sıcaklığının 47,9 dereceye yükselmesi ile en yüksek hava sıcaklığı rekoru kırıldı. British Columbia Eyaleti Baş Adli Tıp Uzmanı Lisa Lapointe, aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında artış olduğunu açıkladı. Lapointe, aşırı sıcaklar sonucu 233 kişinin hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini ifade ederek, "Adli Tıp Kurumu, normalde 4 günlük bir süre içinde yaklaşık 130 ölüm raporu alırdı. 25 Haziran Cuma gününden 28 Haziran Pazartesi günü saat 15.00’a kadar en az 233 ölüm bildirildi" dedi. Lapointe, can kayıplarının veriler güncellendikçe artacağının da altını çizdi.

En fazla can kaybı Vancouver kentinde kayda geçti

Vancouver polis, Kanada’nın 3 büyük şehrinde sadece birkaç gün içinde düzinelerce ani ölüm ihbarı yapıldığı ve ihbarların çoğunda sıcaklığın bir etken olabileceğini açıkladı. En fazla ölüm ihbarının kayda geçtiği kentin Vancouver olduğunu belirten polis, sıcak hava dalgasının başladığı Cuma gününden bu yana şehirde 65 ani ölüm tespit edildiğini ifade etti. Ayrıca, ani ölümlerin büyük bir kısmının 70 ila 92 yaş arasında ve hayatını kaybeden en genç kişinin ise 44 yaşında olduğu tespit edildi. Sıcaklara bağlı yaşanan olaylara hızlı müdahale edebilmek için daha fazla polisin görevlendirildiğini aktaran polis, normale dönmenin ise günler alabileceği konusunda uyarıda bulundu.


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