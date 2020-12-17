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Dünya Karabağdan tabutla döndüler
AVRUPA

Karabağ’dan tabutla döndüler ​

Karabağ’dan tabutla döndüler

Ermenistan saflarında savaşmak için Karabağ’a giden Halep Ermenilerinden çoğu öldü. 30’a yakın tabut Ermenistan’ın başkenti Erivan’dan havalanan uçakla, Lazkiye’deki Rus Hava Üssü Hmeymim’e getirildi. Cenazeler geçtiğimiz günlerde Süleymaniye ve Aziziye mahallelerinde toprağa verildi.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
Ermenistan saflarında savaşmak için Suriye’den Karabağ’a giden 30’a yakın Ermeni, tabutlarla memleketlerine döndü.
Ermenistan saflarında savaşmak için Suriye’den Karabağ’a giden 30’a yakın Ermeni, tabutlarla memleketlerine döndü.

Savaşa katılmak üzere Karabağ’a giden Halep Ermenilerinin birçoğu çatışmalarda öldü. 30’a yakın Ermeni’nin cesedi Ermenistan’ın başkenti Erivan’dan havalanan uçakla, Lazkiye’de bulunan Rus Hava Üssü Hmeymim’e getirildi. Çoğunluğu Halep’ten Ermenistan’a giden cenazelerin Moskova’ya bağlı milislerce, geldikleri şehirlere götürüldüğü ortaya çıktı. Cenazelerin geçtiğimiz haftalarda Süleymaniye ve Aziziye mahallelerinde tören düzenlenerek defnedildiği öğrenildi.

Suriye'den Karabağ'a çatışmaya gitmişlerdi.

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SÖZLEŞMEYLE ERMENİSTAN’A

  • Öte yandan Esad’a bağlı bazı askerler ile Moskova’ya bağlı yetkililerin söz konusu Hristiyan birliklerine asker alma görevini gizli olarak yürüttüğü iddia ediliyor. Hatta Hristiyan milislerle, Wagner gibi paralı asker modeline benzer şekilde 3 aylık sözleşme imzalandığı, bu sözleşme kapsamında da savaşmak üzere Ermenistan’a gönderildiği ortaya çıktı.

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SAVAŞA GİDENE BİN 500 DOLAR MAAŞ

Suriye Ermenileri ve Asurlulardan oluşan paralı asker birliklerinin, Karabağ Savaşı’na sunacakları katkıya karşılık aylık 1500 ABD doları maaş aldığı, maaşın yanı sıra gelecekte Ermenistan’a seyahat etme ayrıcalığı hatta Ermeni vatandaşı olma fırsatı elde edecekleri de ifade edildi. Ermenistan’da hayatını kaybeden 30’dan fazla Suriye Ermeni’sine tazminat ödeme görevini ise Esed rejimi üstlendi. Her aileye 200.000 Suriye lirası tazminat ödendi.

Parayla asker devşirildi

  • Suriyeli sivilleri askere almak için girişimlerde bulunan Rus yönetimi, ilk önce Hristiyan savaşçıları toplayarak ciddi bir altyapı oluşturdu. Ermeniler ve Asurlu savaşçıların yer aldığı birliklere eleman kazandırmak için piskopos ve rahiplerin aktif rol aldığı ifade ediliyor. Esed rejiminin söz konusu din görevlilerine, asker devşirmek için maddi destek sağladığı da iddia edildi. Rejim güçlerinin Ermeni ve Asurluları, Ermenistan lehine savaştırmak için “Ermeni halkı katliama maruz kalıyor” algısıyla kara propaganda yürüttüğü, bu şekilde birlikler içindeki heyecanı diri tutmayı hedeflediği öğrenildi.
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