Karabağ’dan tabutla döndüler ​

Savaşa katılmak üzere Karabağ’a giden Halep Ermenilerinin birçoğu çatışmalarda öldü. 30’a yakın Ermeni’nin cesedi Ermenistan’ın başkenti Erivan’dan havalanan uçakla, Lazkiye’de bulunan Rus Hava Üssü Hmeymim’e getirildi. Çoğunluğu Halep’ten Ermenistan’a giden cenazelerin Moskova’ya bağlı milislerce, geldikleri şehirlere götürüldüğü ortaya çıktı. Cenazelerin geçtiğimiz haftalarda Süleymaniye ve Aziziye mahallelerinde tören düzenlenerek defnedildiği öğrenildi.

Suriye'den Karabağ'a çatışmaya gitmişlerdi.

DÜNYA Ermenistan köşeye sıkıştı: 11 saldırı uydu görüntüleri ile belgelendi

SÖZLEŞMEYLE ERMENİSTAN’A

Öte yandan Esad’a bağlı bazı askerler ile Moskova’ya bağlı yetkililerin söz konusu Hristiyan birliklerine asker alma görevini gizli olarak yürüttüğü iddia ediliyor. Hatta Hristiyan milislerle, Wagner gibi paralı asker modeline benzer şekilde 3 aylık sözleşme imzalandığı, bu sözleşme kapsamında da savaşmak üzere Ermenistan’a gönderildiği ortaya çıktı.

DÜNYA Ermenistan'ı bekleyen büyük tehlike kapıda: Ekmek bulamayabilirler!

SAVAŞA GİDENE BİN 500 DOLAR MAAŞ

Suriye Ermenileri ve Asurlulardan oluşan paralı asker birliklerinin, Karabağ Savaşı’na sunacakları katkıya karşılık aylık 1500 ABD doları maaş aldığı, maaşın yanı sıra gelecekte Ermenistan’a seyahat etme ayrıcalığı hatta Ermeni vatandaşı olma fırsatı elde edecekleri de ifade edildi. Ermenistan’da hayatını kaybeden 30’dan fazla Suriye Ermeni’sine tazminat ödeme görevini ise Esed rejimi üstlendi. Her aileye 200.000 Suriye lirası tazminat ödendi.

REKLAM

Parayla asker devşirildi