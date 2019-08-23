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Kara'ya toprak Hava'ya mavi

FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasına ilişkin hazırlanan raporda, örgüt terminolojisi ve kuvvet imamlarının görevleri deşifre edildi. Rapora göre, FETÖ, her bir kuvvet komutanlığına kod isimler verdi. Örgüt, Kara Kuvvetleri’ni “Toprak A.Ş.”, Hava Kuvvetleri’ni “Mavi”, Deniz Kuvvetlerini “Derya” olarak kodladı.

12 Eylül'Den Çıkış Yolu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’nın, FETÖ’nün mahrem yapılanmasını ortaya koyan 306 sayfalık raporun, örgüt terminolojisi ve kuvvet imamları deşifre edildi. Rapora göre, FETÖ, her bir kuvvet komutanlığına kod isimler verdi. Örgüt içerisinde, Kara Kuvvetleri “Toprak A.Ş.”, Hava Kuvvetleri “Mavi”, Deniz Kuvvetleri ise “Derya” olarak kodlandı.

BİRİM SORUMLUSU YÖNETİYOR

Raporda, örgüt terminolojisinde kuvvet imamının “birim sorumlusu” olarak adlandırıldığı kaydedildi. Birim sorumlusunun kuvvet komutanlığındaki mahrem yapılanmanın en üst kademesinde bulunduğu ve örgüt adına altındaki yapılanmayı yönettiği belirtildi. Örgüt hiyerarşisine göre, birim sorumlusunun altında ise temsilci, müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenler bulunuyor.

TALİMAT DOĞRUDAN ELEBAŞINDAN

Raporda, Türkiye’de örgütün mahrem yapılanmasındaki birimlerin kara, hava, deniz-sahil güvenlik ve jandarma olduğu ifade edildi. Kuvvet imamlarının emir ve direktifleri direkt olarak Pensilvanya’daki elebaşı Fetullah Gülen’den aldığı vurgulandı. Buna ilişkin Erzurum’da alınan jandarma imamına ilişkin bir ifade de raporda yer aldı. İfadede, “FETÖ, Fetullah Gülen ile birebir görüşür, ondan aldığı talimatları bölge temsilcileri vasıtası ile en alt kademede faaliyet gösteren sorumlu kişilere kadar ileten kişidir” denildi.

KUVVET İMAMLARININ GÖREVLERİ

Raporda, kuvvet imamlarının görevleri de anlatıldı. Buna göre, kendisine bağlı komutanlığı örgüt üyeleri ile doldurmakla görevlendirilen kuvvet imamlarının bir diğer görevi ise mevcut üyelerin her türlü korunmasını ve ilerlemelerini (subay ise terfilerini, astsubay ise iyi yerlere gelmelerini) sağlamak. Öte yandan, himmet adı altında toplanan bütün paraların da kuvvet imamında toplandığı aktarıldı. Söz konusu FETÖ imamlarının bu paraların kaydını tutmadığı gibi istedikleri gibi harcama yetkisine sahip olduklarına dikkat çekildi.

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  • Teyitli fişleme

  • FETÖ’nün mahrem yapılanmadaki birimlerinin deşifre edildiği raporda, “Belge Enformasyon Yöneticisi” (BEY) olarak adlandırılan birim dikkat çekti. Rapora göre, BEY örgüt üyelerinin getirdiği fişleme bilgilerinin teyidini yapıyor. Raporda BEY’in görevi şöyle anlatıldı: “Öğrencilerden (subay-astsubay) öğretmenlere (mahrem imam) onlardan da bilginlere (Fişleme ve bilişim işleriyle ilgilenen kişi) aktarılan bilgilerden teyide muhtaç ve araştırılması gerekenlerin detaylı inceleme ve değerlendirmesini yapan kişidir.”


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