Katar’da patlama sesleri sonrası "evinizde kalın" uyarısı

Bakanlık, vatandaşlara güvenlik için evde kalma, açık alanlardan ve pencerelerden uzak durma çağrısı yaptı.

Haberde ayrıca Savunma Bakanlığının, ülkeye yönelik füze saldırılarına müdahale ettiği aktarıldı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.