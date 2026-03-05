Yeni Şafak
Katar ülkede mahsur kalan yolcular için tahliye uçuşları başlatıyor

10:075/03/2026, Perşembe
İran gerilimi sonrası Katar’dan “yardım uçuşu” planı.
İran gerilimi sonrası Katar’dan “yardım uçuşu” planı.

Katar'ın, ABD-İsrail'in İran'a karşı saldırılarının ardından kapatılan hava sahasını, mahsur kalan yolcuların tahliyesi için sınırlı sayıda uçuşa açacağı belirtildi.

Katar Havayolları’nın X platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, bölgede mahsur kalan yolcular için 5 Mart itibarıyla sınırlı sayıda özel uçuş gerçekleştirileceği duyuruldu.​​​​​​​

Açıklamada, hava sahasının kapalı kalmaya devam etmesi nedeniyle tarifeli seferlerin askıda olduğu, ancak insani amaçlı
"yardım uçuşlarının"
devreye alınacağı belirtildi.

Bugün itibarıyla Maskat ve Riyad üzerinden Avrupa’nın kilit noktalarına özel seferler düzenleneceği ve planlanan rotalar arasında Maskat'tan Londra, Berlin, Kopenhag, Madrid, Roma ve Amsterdam; Riyad'dan ise Frankfurt'un yer alacağı kaydedildi.

Gelişmelerin kamuoyuna anlık olarak güncellenerek aktarılacağı ifade edildi.



