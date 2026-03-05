Katar ülkede mahsur kalan yolcular için tahliye uçuşları başlatıyor

Katar'ın, ABD-İsrail'in İran'a karşı saldırılarının ardından kapatılan hava sahasını, mahsur kalan yolcuların tahliyesi için sınırlı sayıda uçuşa açacağı belirtildi.
Katar Havayolları’nın X platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, bölgede mahsur kalan yolcular için 5 Mart itibarıyla sınırlı sayıda özel uçuş gerçekleştirileceği duyuruldu.
Bugün itibarıyla Maskat ve Riyad üzerinden Avrupa’nın kilit noktalarına özel seferler düzenleneceği ve planlanan rotalar arasında Maskat'tan Londra, Berlin, Kopenhag, Madrid, Roma ve Amsterdam; Riyad'dan ise Frankfurt'un yer alacağı kaydedildi.
Gelişmelerin kamuoyuna anlık olarak güncellenerek aktarılacağı ifade edildi.