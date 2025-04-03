Katil İsrail Han Yunus'a saldırı düzenledi: Aynı aileden 8 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir evi ve yerinden edilenlerin çadırlarını hedef alan saldırılarında aynı aileden 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail güçlerinin Han Yunus'un batısındaki El-Ketibe bölgesinde bir evi ve yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı çadırları hedef aldığı kaydedildi.
Haberde, saldırı sonucu El-Akkad ailesinden 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
#Han Yunus
#İsrail
#Filistin