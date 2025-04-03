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Katil İsrail Han Yunus'a saldırı düzenledi: Aynı aileden 8 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail Han Yunus'a saldırı düzenledi: Aynı aileden 8 Filistinli hayatını kaybetti

07:333/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
AA
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Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)
Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir evi ve yerinden edilenlerin çadırlarını hedef alan saldırılarında aynı aileden 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail güçlerinin Han Yunus'un batısındaki El-Ketibe bölgesinde bir evi ve yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı çadırları hedef aldığı kaydedildi.

Haberde, saldırı sonucu El-Akkad ailesinden 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

#Han Yunus
#İsrail
#Filistin

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