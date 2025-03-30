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Katil İsrail'den bayram günü katliam: 10'u çocuk 20 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail'den bayram günü katliam: 10'u çocuk 20 Filistinli hayatını kaybetti

14:5930/03/2025, Pazar
AA
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Katil İsrail, Gazze kent merkezi ve Cibaliya bölgesi ile güneydeki Han Yunus'ta evleri, çadırları ve sivil araçları hedef aldı.
Katil İsrail, Gazze kent merkezi ve Cibaliya bölgesi ile güneydeki Han Yunus'ta evleri, çadırları ve sivil araçları hedef aldı.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 10'u çocuk en az 20 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Hayatını kaybeden çocukların üzerinde bayram kıyafetleri olduğu vurgulandı

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerini Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de vurmaya devam etti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kent merkezi ve Cibaliya bölgesi ile güneydeki Han Yunus'ta evleri, çadırları ve sivil araçları hedef aldı.

Saldırılarında 10'u çocuk 20 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Çocukların üzerinde bayramlık kıyafetleri vardı

İsrail saldırısında katledilen çocukların üzerinde bayramlık kıyafetleri olduğu vurgulandı.

Han Yunus'un doğusundaki Absan el-Kebira bölgesine İsrail ordusuna ait tanklardan yoğun topçu atışları yapıldığı, askerlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden ve yaralılar olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde 3 sivil araca hava saldırısı düzenledi, Şucaiyye Mahallesi'ne de yoğun şekilde ateş açtı. Savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde Filistinli "Mukbil" ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart'ta şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

#Filistin
#Gazze Şeridi
#İsrail

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