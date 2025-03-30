Hamas Gazze'ye yönelik yeni ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurdu

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze konusunda kendilerine sunduğu yeni bir teklifi iki gün önce kabul ettiğini duyurdu. Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayımladığı görüntülü mesajda bu gelişmeyi paylaştı.
Siyasi Büro Üyesi
İsrail'in adeti olduğu üzere savaşı uzatmak ve hükümeti mümkün olduğunca iktidarda tutmak için anlaşmaya varmaktan kaçındığını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bu amaçla daha önce anlaşmayı bir yıl geciktirdiğini hatırlattı.
"Netanyahu, arabulucuların, ateşkes ve İsrail'in Gazze'den çekilmesini öngören bir anlaşmaya varma girişimlerini engelledi. Ancak kararlılığımız, pozitifliğimiz ve esnekliğimizle 19 Ocak 2025'te bir anlaşmaya varıldı."
diyen Hayye, İsrail'in anlaşmanın ilk aşamasına uymazken Hamas'ın tüm maddeleri yerine getirdiğini söyledi.
Hayye, İsrail'in ikinci aşamanın başlaması için müzakere masasına oturmadığı gibi Philadelphi Koridoru'ndan da tam olarak çekilmediğini bilakis saldırılara yeniden ve daha vahşi bir şekilde başladığını, sınır kapılarını da kapattığını aktardı.
"Olumlu yaklaştık ve kabul ettik"
Sadece daha önce imzalanan anlaşmaya uyulmasını istediklerini ve bu tavırlarını da tüm dünyaya ilettiklerini belirten Hayye, şöyle devam etti:
"Savaşın durması amacıyla tüm tekliflere pozitif ve sorumluluk sahibi bir şekilde yaklaştık. 2 gün önce arabulucu Mısır ve Katar'dan bir teklif aldık. Bu teklife olumlu yaklaştık ve kabul ettik. Umuyoruz ki İsrail, bu teklifi bozmaz ve arabulucuların çabalarını boşa çıkarmaz."
diyen Hayye, yeni teklifin içeriğine ilişkin bilgi vermedi.
Gazze'deki direniş gruplarının Filistinlileri bilinmez bir sona terk etmeyeceğini, bunun olacağını düşünenlerin ise sadece hayal gördüğünü söyledi.
Filistin halkının aşağılanmasını kabul etmeyeceklerini kaydeden Hayye,
"Tehcir yok, sınır dışı etmek yok. Direnişin silahı ise kırmızı çizgidir. Bu silah işgalle ve bağımsız Filistin devletinin kuruluşuyla bağlantılıdır. İşgal devam ettiği sürece silah da kalacak ve halkın haklarını koruyacaktır."
dedi.