Hamas: Ateşkes için arabulucularla temasımız sürüyor

Hamas'ın Sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı yazılı açıklamada "(ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve) Witkoff'un önerisi ve bazı fikirlerin arabulucularla görüşülmekte olduğunu, anlaşmanın tamamlanması için temasların durdurulmadığını" kaydetti.

Anlaşmayı Netanyahu engelliyor

Abdullatif el-Kanu, Hamas'ın "anlaşmayı engelleyenin (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu olduğunu" bir kez daha vurguladığını ifade ederek, "anlaşmanın uygulanmasının, esirlerin hayatından çok kendi hükümetinin bekasını önceleyen Netanyahu'nun tutumuna bağlı olduğunu" belirtti.

Saldırılar Amerikan destekli

Hamas'ın "Gazze Şeridi'nin yönetimiyle ilgili herhangi bir düzenlemeye açık olduğuna ve bunun mutabakatla sağlanması gerektiğine" işaret eden Abdullatif el-Kanu, Hamas'ın, herhangi bir idari düzenlemenin parçası olma niyetinde olmadığını vurguladı.

Abdullatif el-Kanu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımını yeniden başlatmasını kınayarak, bunun "Amerikan desteğiyle" gerçekleştiğini belirtti.

Hamas Sözcüsü el-Kanu, ABD'ye, Tel Aviv'e ateşkes anlaşmasına geri dönmesi için baskı yapma ve (arabuluculuğu bırakarak) "taraf" haline gelmeme çağrısında bulundu.







