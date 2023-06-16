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Dünya

Kenya Devlet Başkanı Rito: Aramızda dolar kullanmayalım

Afrika’da kıtadaki Batı nüfuzunu sona erdirmek için bir teklif de Kenya’dan geldi. Kenya Devlet Başkanı Samoei Ruto, kıta içindeki ticarette, Afrika devletlerinin dolar kullanımını bırakması çağrısında bulundu.

Dış Haberler
04:00 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kenya Devlet Başkanı Samoei Ruto.

Kenya Devlet Başkanı Samoei Ruto.

Afrika’da kıtadaki Batı nüfuzunu sona erdirmek için bir teklif de Kenya’dan geldi. Hafta başında, Cibuti Parlamentosunda bir konuşma Kenya Devlet Başkanı Samoei Ruto, kıta içindeki ticarette, Afrika devletlerinin dolar kullanımını bırakması çağrısında bulundu. Ruto, Cibuti ile Kenya arasındaki ticarette ABD dolarına dayalı düzenin terk edilmesi çağrısında bulunarak, “Neden aramızdaki ticarette dolar kullanmak zorundayız?” sorusunu dile getirdi. Kenya Devlet Başkanı’nın konuşması Cibutili vekiller tarafından alkışlarla karşılandı. Ruto, Afrika Exim Bankası’nın (Afreximbank) yerel para birimlerinin kullanılmasına ilişkin mekanizmaları olduğunu da hatırlattı. Kenya Devlet Başkanı, Pan-Afrika ödeme sistemine desteğini de açıkladı.



#Kenya
#Samoei Ruto
#Dolar
#Ticaret
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