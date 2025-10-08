Kuşlar tuhaf davranmaya başladı: 'Bu insanlığa uyarı'

Cornell Üniversitesi’nden göç ekoloğu Andrew Farnsworth, sıcaklık artışlarının ve orman yangınlarının kuşların hayatta kalmasını zorlaştırdığını belirterek, “Kuşların nerede olduğu ile iklimde ve hava koşullarında neler olduğu arasında çok yakın bir ilişki var” dedi.





Kuşlar, zararlı böceklerin kontrolü, tohum yayılımı ve bitki tozlaşması gibi doğanın dengesini koruyan görevlerde kritik rol oynuyor. Uzmanlara göre, insanların gıda ve ilaç olarak kullandığı bitkilerin yaklaşık yüzde 5’i kuşlar sayesinde tozlaşıyor. Dolayısıyla kuş popülasyonundaki büyük azalmalar, tarımsal üretimi ve gıda güvenliğini doğrudan tehdit ediyor.





389 KUŞ TÜRÜ YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Ulusal Audubon Derneği, iklim değişikliği nedeniyle Kuzey Amerika’daki 389 kuş türünün önümüzdeki 50 yıl içinde yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Bu, incelenen türlerin yaklaşık üçte ikisine denk geliyor. Cornell Kuşbilimi Laboratuvarı verilerine göre ise 1970’ten bu yana kıtada 3 milyar kuş kayboldu.





Küresel ısınma, mevsim döngülerini değiştirerek kuşların göç zamanlamasını bozuyor. Bu nedenle birçok tür, üreme veya beslenme alanlarına gıdalar henüz ortaya çıkmadan ulaşıyor; açlık, barınma sorunu ve eş bulma zorluğu nedeniyle popülasyonlar hızla azalıyor.





İklim değişikliğinin etkisini en ağır hisseden türler arasında Kara boğazlı mavi ötücü (Black-throated Blue Warbler), Kızıl düdükçün (Red Knot) ve Swainson ardıcı (Swainson’s Thrush) bulunuyor. Bu türler, göç yollarındaki yiyecek kıtlığı, yükselen deniz seviyeleri ve orman yangınları nedeniyle hızla yok oluyor.





AŞIRI YEM VERİLMESİ DE DURUMU KÖTÜLEŞTİRİYOR

Uzmanlar, kuşlara aşırı yem verilmesinin de göçü geciktirerek durumu kötüleştirdiğini, bu durumun yırtıcı hayvanları çekerek kalan kuşları da tehlikeye attığını vurguluyor.



