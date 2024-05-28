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Dünya

Kuzey Kore'nin uydu denemesi başarısız oldu: Fırlatmadan kısa bir süre sonra havada infilak etti

Kuzey Kore, yörüngeye keşif uydusu fırlatma denemesinin taşıyıcı roketin havada infilak etmesi nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. Yapılan ilk incelemelerde kazanın sıvı oksijenli ve benzinli motordaki arızadan kaynaklandığı belirlenirken, olayla ile ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

07:41 - 28/05/2024 Salı
IHA
Arşiv
Arşiv

Dün gece tanımlanamayan bir füze ateşleyen Kuzey Kore'den son silah testine ilişkin açıklama geldi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre, Ulusal Havacılık ve Uzay Teknolojileri İdaresi'nin (NATA) “Malligyong-1-1” adlı keşif uydusunun fırlatma denemesini gerçekleştirdiği bildirildi.


Kuzey Phyongan eyaletindeki Sohae Uydu Fırlatma Sahası'nda yapılan denemede yeni geliştirilen bir uydu taşıyıcı roketin kullanıldığı belirtilirken, roketin fırlatmadan kısa bir süre sonra havada infilak ettiği aktarıldı. Yapılan ilk incelemelerde kazanın sıvı oksijenli ve benzinli motordaki arızadan kaynaklandığı belirlenirken, olayla ile ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı ifade edildi.


Kuzey Kore uydu fırlatacağını duyurmuştu


Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne (JCG) bildirimde bulunan Kuzey Kore, 27 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında uydu fırlatma girişiminde bulunacağını açıklamış, dün gece 22.44'te ise Pyongyang'ın Sarı Deniz istikametine doğru tanımlanamayan bir füze ateşlediği bildirilmişti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin uydu taşıyıcı bir roket fırlattığının değerlendirildiği ifade edilmişti.


İlk başarısız deneme değil


Kuzey Kore geçtiğimiz yılın Mayıs ve Ağustos aylarında yapılan 2 başarısız fırlatma girişimi sonrasında Kasım ayında Malligyong-1 adlı casus uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdiğini açıklamıştı. Pyongyang yönetimi 2024 yılında da yeni uyduları yörüngeye göndermeyi hedeflediğini duyurmuştu.




#Kuzey Kore
#Füze
#Ulusal Havacılık ve Uzay Teknolojileri İdaresi
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