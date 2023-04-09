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Dünya

LGBT karşıtı açıklaması yüzünden saldırıya uğradı

Yüzücü Riley Gaines LGBT’li bir yüzücünün ‘Yılın Kadın Yüzücüsü’ ödülüne aday gösterilmesine tepki gösterdi. Gaines, LGBT savunucuları tarafından saldırıya uğradı.

Dış Haberler
04:00 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Riley Gaines, LGBT'lilerin saldırısına uğradı.

Riley Gaines, LGBT'lilerin saldırısına uğradı.


ABD’de LGBT’li bir yüzücünün ‘Yılın Kadın Yüzücüsü’ ödülüne aday gösterilmesine tepki gösteren Riley Gaines LGBT savunucuları tarafından saldırıya uğradı. LGBT’li bir kişinin ödüle aday gösterilmesine sosyal medyada, “Kadın sporuna bir darbe daha. Önce kadın milli takımı, sonra da kolej ödülüne adaylık. NCAA, kolej sporları için çok önemli olan bu ödülü değersizleştirdi” sözleri ile tepki gösteren Gaines, “Bu diğer kadın sporcular için büyük bir saygısızlık ve küçük düşürücü” ifadelerini kullandı. Önceki gün bir etkinliğe katılan Gaines saldırıya uğradı. Gaines’in kocası, polisin karısına saldırılmasına rağmen yeterli müdahaleyi göstermediğini belirterek, “Elbiseli bir adam tarafından kendisine birden çok kez vuruldu. Titriyordum” dedi.




#LGBT
#ABD
#Riley Gaines
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