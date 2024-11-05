Mahmud Abbas'tan Gazze'de ateşkes çağrısı: BMGK'nın kararını uygulama vakti geldi

"

Bu soykırım suçları, Batı Şeria'nın yüzde 60'ından fazlasında ve Doğu Kudüs şehrinin tamamında sürdürülebilir kentsel kalkınma çabalarını engelleyen büyük zorluklar yaratıyor. Buna ek olarak Gazze'de evlerin, tesislerin, hastanelerin ve okulların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı, ölü ve yaralı sayısı 150 bini aştı.