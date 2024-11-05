Mahmud Abbas'tan Gazze'de ateşkes çağrısı: BMGK'nın kararını uygulama vakti geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır'da katıldığı "World Urban Forum"da (Dünya Kent Forumu) konuşarak ateşkes çağrısında bulundu. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği soykırımın üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatan Abbas, "BM Güvenlik Konseyinin ateşkese ilişkin 2735 sayılı kararının derhal hayata geçirilmesinin zamanı geldi." dedi. ABD'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ateşkes önerilerine BMGK'de 3 kez veto hakkını kullandığını belirten Abbas, İsrail'in Filistin'de soykırım, etnik temizlik, toprak ve doğal kaynak gasbı gibi suçlar işlediğini de belirtti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze Şeridi'nde ateşkes uygulanmasını kapsayan 2735 sayılı kararının uygulanma vaktinin geldiğini söyledi.
Abbas, Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan "World Urban Forum"da (Dünya Kent Forumu) konuştu.
"BMGK'nın kararını uygulama zamanı geldi"
Abbas, ABD'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ateşkes önerilerine BMGK'de 3 kez veto hakkını kullandığını belirterek, 2334 sayılı BMGK kararının (İsrail'i, uluslararası hukuka aykırı yerleşim faaliyetlerini derhal ve tamamen durdurmaya çağıran karar) uygulanmasına vurgu yaptı.
Uluslararası topluma 'İşgalci İsrail'i durdurun' çağrısı
"İsrail BMGK kararlarını uygulamadığı için sorumlu tutulmalıdır"
Abbas, "İşgalci İsrail devleti, 1949 yılında BM üyeliğini kabul etme yönündeki yükümlülüklerini yerine getirmediği, 181 ve 194 sayılı BMGK kararlarını uygulamadığı için sorumlu tutulmalıdır. Bunlar, İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde kendisine karşı tedbirlerin alınmasını gerektiriyor." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze'de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı 10 Haziran'da BMGK'de kabul edilmişti.