Mekke’de 'sıcaklık' ve 'izdiham' çalışması

’tan Kabe’ye uzanan 23 kilometrelik yol düzenleniyor. Hacılar çoğunlukla Arafat’tan Müzdelife’ye otobüslerle geliyor. Böylece yol büyük oranda kısalıyor. Ancak yolun tamamını yürüyecek olanlar da var. Arafat ve Mina’daki çalışmaları yöneten yetkililer, özellikle izdihamı önlemeyi ve 50 dereceye çıkan sıcaklığın etkisini azaltmayı hedeflediklerini anlattı.

’tan Kabe’ye uzanan 23 kilometrelik yol düzenleniyor. Hacılar çoğunlukla Arafat’tan Müzdelife’ye otobüslerle geliyor. Böylece yol büyük oranda kısalıyor. Ancak yolun tamamını yürüyecek olanlar da var. Arafat ve Mina’daki çalışmaları yöneten yetkililer, özellikle izdihamı önlemeyi ve 50 dereceye çıkan sıcaklığın etkisini azaltmayı hedeflediklerini anlattı.

bölgesi olan Cemerat’ta da izdihamı önlemek için daha önce 7 iniş yolu yapılmıştı. Yollar bu yıl biraz daha düzenlenmiş. Yetkili,

bölgesi olan Cemerat’ta da izdihamı önlemek için daha önce 7 iniş yolu yapılmıştı. Yollar bu yıl biraz daha düzenlenmiş. Yetkili,

Burada yüzbinlerce hacının kurbanları kesiliyor. Bize devasa bir üniteyi gezdirdiler. Bu ünite gibi 11 ünite daha olduğunu söylediler. Binlerce kasabın görev yaptığı tesiste saatte 20 bin kurban kesiliyor. Bu yıl toplamda 1 milyon 250 bin kurban kesilecek. Kesilen kurbanların etleri de önce soğuk hava depolarına konuluyor bayram bittikten sonra da paketlenip Suudi Arabistan’da ve 25 kadar ülkede bulunan ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor.