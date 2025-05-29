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Mekke’de 'sıcaklık' ve 'izdiham' çalışması

Mekke’de 'sıcaklık' ve 'izdiham' çalışması

İdris Saruhan
Fatma Demircioğlu Parlar
Fatma Demircioğlu Parlar
12:2729/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Suudi yetkililer, hac sırasında sıcaklık ve izdihamı azaltmak için önlemler aldıklarını açıkladı.
Suudi yetkililer, hac sırasında sıcaklık ve izdihamı azaltmak için önlemler aldıklarını açıkladı.

Suudi yetkililer, hacdaki 'izdiham ve sıcaklığın' etkisini azaltmak için yapılan çalışmaları anlattı. Buna göre Arafat’tan Kabe’ye uzanan 23 km’lik yol düzenlenirken yolun zeminine 50 dereceye varacak sıcaklığın etkisini azaltacak izolasyon malzemesi döşeniyor. Kavurucu sıcaklık yola konulan vantilatör ve soğuk su fıskiyeleriyle düşürülüyor. Cemerat’taki izdihamı önlemek için de iyileştirmeler yapılıyor.

Suudi Arabistan’ın Basın Yayın Düzenleme Kurulu, Mekke’de bulunan Türk gazetecilere, haccın kolaylaşması ve izdihamın önlenmesi için yapılan çalışmaları yerinde göstermek için gezi düzenledi.


İlk aşamada
Arafat
’tan Kabe’ye uzanan 23 kilometrelik yol düzenleniyor. Hacılar çoğunlukla Arafat’tan Müzdelife’ye otobüslerle geliyor. Böylece yol büyük oranda kısalıyor. Ancak yolun tamamını yürüyecek olanlar da var. Arafat ve Mina’daki çalışmaları yöneten yetkililer, özellikle izdihamı önlemeyi ve 50 dereceye çıkan sıcaklığın etkisini azaltmayı hedeflediklerini anlattı.


Soğuk su fıskiyeleri


Yolun zeminine sıcaklığın etkisini azaltacak bir tür izolasyon malzemesi döşeniyor. Kavurucu sıcaklık ayrıca yola aralıklarla konulan vantilatörler ve soğuk su fıskiyeleriyle de düşürülüyor.


  • Projenin yüzde 70 kadarı tamamlanmış.

Cemerat’taki düzenleme


“Şeytan taşlama”
bölgesi olan Cemerat’ta da izdihamı önlemek için daha önce 7 iniş yolu yapılmıştı. Yollar bu yıl biraz daha düzenlenmiş. Yetkili,
“Şartları sürekli iyileştiriyoruz”
dedi.


Saatte 20 bin kurban kesiliyor


Basın gezisinin duraklarından biri de kurban kesim tesisleriydi.


Burada yüzbinlerce hacının kurbanları kesiliyor. Bize devasa bir üniteyi gezdirdiler. Bu ünite gibi 11 ünite daha olduğunu söylediler. Binlerce kasabın görev yaptığı tesiste saatte 20 bin kurban kesiliyor. Bu yıl toplamda 1 milyon 250 bin kurban kesilecek. Kesilen kurbanların etleri de önce soğuk hava depolarına konuluyor bayram bittikten sonra da paketlenip Suudi Arabistan’da ve 25 kadar ülkede bulunan ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor.




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