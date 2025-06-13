Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınamayacak: İsrail polisi giriş çıkışları kapattı

Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınamayacak: İsrail polisi giriş çıkışları kapattı

12:5313/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine giriş ve çıkışların İsrail polisi tarafından kapatıldığı aktarıldı.
Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine giriş ve çıkışların İsrail polisi tarafından kapatıldığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin kentlerinin giriş ve çıkışlarının İsrail askerleri tarafından kapatıldığı, bölgede Filistinlilerin topraklarını gasbederek kurulan Yahudi yerleşimlerinde ise güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

İsrail'in İran'a saldırılarının ardından alınan olağanüstü hal tedbirleri gerekçesiyle Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmayacağı açıklandı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattığı bildirildi.


Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınamayacak


Olağanüstü hal tedbirleri kapsamında toplantıların yasaklanması gerekçesiyle Aksa'da ibadetlerin sadece görevliler tarafından yapılabileceği, cuma namazına cemaatin katılamayacağı kaydedildi.



Giriş çıkışlar kapatıldı


Öte yandan, Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine giriş ve çıkışların İsrail polisi tarafından kapatıldığı aktarıldı.

Filistin Vakıflar Bakanlığı, El Halil'deki İbrahim Camisi'nde de cuma namazının kılınamayacağını belirterek kutsal mekanlardaki İsrail ihlalinin durdurulması çağrısında bulundu.



#İran
#israil
#Mescid-i Aksa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADLİ TATİLİ ÇALIŞMA TAKVİMİ: 2025 Adli tatil hangi tarihler arasında, hangi davalar yargılamaya devam edecek?