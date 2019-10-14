Dünya MSBde harekat toplantısı Akar ve Fidan katıldığı toplantı sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı: Akar, Fidan ve komutanlar bir araya geldi

MSB'de harekat toplantısı: Akar ve Fidan katıldığı toplantı sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan, dün gece MSB'de gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplantıda Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durum ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.

Haber Merkezi AA
Bakan Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Fidan ile sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplantı yaptı.
Bakan Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Fidan ile sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplantı yaptı.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile sabahın ilk ışıklarına kadar yaptıkları toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durumu ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi, anlık bilgiler kapsamında talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan, dün gece MSB'de gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik icra edilen Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ederken Akar ve TSK komuta kademesinin de harekatın sevk ve idaresine yönelik yoğun mesaisi sürüyor.

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplantıda Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durum ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.

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Sahadan gelen son görüntüler de detaylı olarak incelendi

Barış Pınarı Harekatı'nı anbean takip eden Akar ve komutanlar dün gece de önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığında sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden toplantıya Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplantıda Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durum ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.

Kuvvet Komutanlıklarının Harekat Merkezleri ve bölgedeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle görüşülen toplantıda, sahadan gelen son görüntüler de detaylı olarak incelendi.

Gelen anlık bilgiler kapsamında değerlendirmeler yapılırken harekatın emniyetle devamı için ABD'li ve Rus muhataplarla her kademede karşılıklı bilgi alışverişi de gerçekleştirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı YPG'li teröristlerin mühimmat depolarının vurulma anlarını paylaştı. MSB: 'Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi' dedi.
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