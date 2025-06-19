Müzakere için ışık göründü

İran ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar dün de sürerken, kulislerde diplomasi arayışları hızlandı. İran füze saldırılarını sürdürürken, İsrail de İran'ın batısını bombaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha kafaları karıştıran açıklamalara imza attı. ABD’nin İran-İsrail çatışmalarına dahil olup olmayacağına dair soruya, "Yapabilirim de, yapmayabilirim de. Ne yapmak istediğimi kimse bilmiyor. Ama şunu söyleyebilirim, İran’ın çok fazla sorunu var ve müzakere etmek istiyor" yanıtını verdi. Trump, İran’ın ABD ile temasa geçtiğini belirterek, "İran elini uzattı, çok geç olduğunu söyledim. Beyaz Saray’a gelmek istediler" dedi. Ancak İran bu iddiayı yalanladı. ABD ayrıca İsrail Büyükelçiliğinden de tahliyeleri başlattı.

Müzakere masasının yeniden kurulacağına ilişkin akşam saatlerinde birden fazla haber gündeme geldi. İsrail basını, İran’ın cumhurbaşkanlığı uçağının da dahil olduğu üç uçağın, barış görüşmeleri için İran’dan Umman’a gittiğini iddia etti. "Flight Radar" haritasına göre, İran'ın güneyinden kalkan 3 ayrı uçak Maskat Havalimanı'na iniş yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Umman’a bir müzakere ekibi gönderildiği haberlerini yalanlayarak, İran’ın herhangi bir müzakere ekibi göndermediğini söyledi. Ancak gece geç saatlere kadar uluslararası basında Umman'da bir toplantı gerçekleşeceği haberleri yayınlandı. Bir diplomatik gelişme de Avrupa Birliği (AB) ekseninde yaşandı. Almanya, Fransa ve İngiltere’nin cuma günü İsviçre’nin Cenevre kentinde İran ile Dışişleri Bakanları düzeyinde görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.



