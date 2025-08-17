Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Netanyahu 'esir grevine' tepkili: Gazze'ye saldırıları uzatıyorsunuz

Netanyahu 'esir grevine' tepkili: Gazze'ye saldırıları uzatıyorsunuz

18:2917/08/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Netanyahu, İsraillilerin grev kararının esirlerin serbest bırakılmasını engellediğini öne sürdü.
Netanyahu, İsraillilerin grev kararının esirlerin serbest bırakılmasını engellediğini öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile esir takası anlaşması yapılması adına ülke çapında yapılan genel greve katılanları, 'esirlerin serbest bırakılmasına engel olmakla' suçladı. Netanyahu, halkının Gazze’ye saldırıların uzamasına sebep olduklarını iddia etti.

Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrailli esir yakınlarının çağrısı üzerine genel greve giden halkın Gazze’ye saldırılarının uzamasına sebep olduklarını iddia etti.

"Gazze'yi işgal edeceğiz"

Gazze'nin işgal kararını uygulamakta ısrarcı olduklarını vurgulayan Netanyahu, İsrailli esirlerin serbest kalması konusunda ilerleme kaydedilmesi için Gazze'nin ‘tehdit olmaktan’ çıkarılması gerektiğini ileri sürdü.

Netanyahu, Gazze kentini işgal kararına karşı ve esir takası anlaşması yapılması talebiyle ülke çapında yapılan genel greve katılanları, 'esirlerin serbest bırakılmasına engel olmakla' suçladı.



#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Togg T10F menzili güncellendi: Tesla Model Y’yi geçti