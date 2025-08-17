Netanyahu 'esir grevine' tepkili: Gazze'ye saldırıları uzatıyorsunuz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile esir takası anlaşması yapılması adına ülke çapında yapılan genel greve katılanları, 'esirlerin serbest bırakılmasına engel olmakla' suçladı. Netanyahu, halkının Gazze’ye saldırıların uzamasına sebep olduklarını iddia etti.
Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrailli esir yakınlarının çağrısı üzerine genel greve giden halkın Gazze’ye saldırılarının uzamasına sebep olduklarını iddia etti.
"Gazze'yi işgal edeceğiz"
Gazze'nin işgal kararını uygulamakta ısrarcı olduklarını vurgulayan Netanyahu, İsrailli esirlerin serbest kalması konusunda ilerleme kaydedilmesi için Gazze'nin ‘tehdit olmaktan’ çıkarılması gerektiğini ileri sürdü.
Netanyahu, Gazze kentini işgal kararına karşı ve esir takası anlaşması yapılması talebiyle ülke çapında yapılan genel greve katılanları, 'esirlerin serbest bırakılmasına engel olmakla' suçladı.