New York'ta şiddetli yağış: Evleri su bastı 2 kişi hayatını kaybetti

New York'ta şiddetli yağış: Evleri su bastı 2 kişi hayatını kaybetti

31/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
AA
New York'u sağanak vurdu.
New York’u sağanak vurdu.

ABD'nin New York kentinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı evleri su basması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet yetkilileri, yoğun yağıştan etkilenen New York kentindeki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Brooklyn ve Manhattan bölgesinde yoğun yağışlar sonucu bodrum katlarını su basan 2 evde yaşayan birer kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

"Kanalizasyon sistemimiz bununla başa çıkacak şekilde inşa edilmemiş"

Kentin Belediye Başkanı Eric Adams, 1010 WINS isimli radyo kanalına yağışlarla ilgili verdiği demeçte,
"Akan su miktarına baktığınızda, kanalizasyon sistemimiz bununla başa çıkacak şekilde inşa edilmemiş. Sürekli yağmur yağıyordu"
ifadelerini kullandı.


