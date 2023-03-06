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Dünya

Nijerya seçim sonrası karıştı: Sonuçlar protesto ediliyor

Nijerya'da ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP), ülkede 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanlığı seçim sonucuna itiraz ederek protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, üzerinde "kazananı biliyoruz", "değişim zamanı geldi", "oylarımız geçerli olmalı", "seçim hilelerine hayır diyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
18:58 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
Nijerya'da muhalefet partisi destekçileri sokağa indi.

Nijerya'da muhalefet partisi destekçileri sokağa indi.

Nijerya'da ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi, (PDP) adayı Atiku Abubakar ve Parti Başkanı İyorchia Ayu'nun öncülüğünde partililer, Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) ofisi önünde toplandı.

  • Yüzlerce muhalefet parti destekçisi, seçim sonucuna itiraz etti.

Göstericiler, üzerinde "kazananı biliyoruz", "değişim zamanı geldi", "oylarımız geçerli olmalı", "seçim hilelerine hayır diyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Parti Başkanı İyorchia Ayu, seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerine dair INEC yetkililerine dilekçe teslim etti.

Gösteriye katılan partililerden Rosemary Oko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim komisyonu tarafından belirlenen seçim sonuçlarının doğru olmadığını, sadece kendilerince bir lider belirlediklerini aktardı.

Oko, seçim sonuçlarının iptal edilmesini ve yeniden bir seçim düzenlenmesi çağrısı yaparak, "Ülkede adil bir seçim olmadı, halkın bir lider belirlemesi gerekiyor." dedi.

Ana muhalefet partisi, daha önce devlet başkanlığı seçim sonucuna itiraz etmek için mahkemeye gideceğini açıklamıştı.

  • Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanlığı için 18 aday yarışmıştı.

Seçimde, iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresinden (APC) eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu 8 milyon 794 bin 726 oy, Tinubu'nun en büyük rakibi Abubakar 6 milyon 984 bin 520 oy, muhalif İşçi Partisi (LP) adayı Peter Obi ise 6 milyon 101 bin 533 oy almıştı.



#Afrika
#Nijerya
#Seçim
#Protesto
#Ana Muhalefet Partisi
29 dakika önce
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Nijerya seçim sonrası karıştı: Sonuçlar protesto ediliyor
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