Nijerya seçim sonrası karıştı: Sonuçlar protesto ediliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kongo ziyaretinde Devlet Başkanı Tshisekedi ile basın toplantısı düzenledi. İki liderin açıklamaları gerginliğe neden oldu. Tshisekedi, ''Bize her zaman ataerkil bir bakışla değil, gerçek ortaklar olarak saygı duyarak bize farklı bakın. Bize saygı duyarak, bizi gerçek ortaklar olarak görün ve öyle bakın. Babamız gibi değil!" ifadelerini kullandı.