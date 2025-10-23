Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Nijerya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 42'ye çıktı

Nijerya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 42'ye çıktı

09:5823/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Niger eyaleti/ Katcha bölgesi.
Niger eyaleti/ Katcha bölgesi.

Nijerya'nın Niger eyaletinde dün akaryakıt taşıyan tankerin devrilmesi ve patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamada, dün Katcha bölgesinde şoförün hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen tankerin, daha sonra patladığı belirtildi.

Açıklamada, patlama sonucu ölenlerin sayısının 35'ten 42'ye çıktığı kaydedildi.

Patlamada onlarca kişinin yaralandığı bildirilen açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Niger Valisi Mohammed Umar Bago, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Niger eyaletine bağlı Katcha bölgesindeki Bida-Agaie kara yolunda dün akaryakıt taşıyan tanker devrilmiş, ardından bazı kişiler yakıtı çalmaya çalıştığı sırada patlama meydana gelmişti.



#Niger eyaleti
#Nijerya
#Yakıt tankerinin patlaması
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HMGS/2 sonuç sorgulama ekranı 2025 | ÖSYM son dakika: HMGS açıklandı mı, saat kaçta erişime açılacak?