Nijerya'da terör örgütlerinin çatışmasında 200 kişi öldü

'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ile

'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ile

Ulusal basında yer alan haberlere göre, istihbarat yetkilisi Zagazola Makama, yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Gudumbali-Kukawa bölgelerinde Boko Haram ve ISWAP üyelerinin çatıştığını belirtti.