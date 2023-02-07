Nijerya'da Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenler için dua edildi

Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattıklarını kaydeden Abubakar, "Biz her zaman Türkiye'nin yanında olacağız. Cuma günü Türkiye için özel bir dua programı düzenleyeceğiz, ayrıca cumartesi günü de düzenleyeceğimiz Fıkıh programında da Türkiye'ye dua etmeyi unutmayacağız." ifadelerini kullandı.