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Dünya

Nijerya'da Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenler için dua edildi

Nijerya'daki Müslümanlar, Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler ve yaralılar için dua etti.

18:16 . 7/02/2023 Salı
AA
Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ta deprem

Ülkenin en kalabalık şehri Lagos'ta faaliyet gösteren Muslim News Nigeria gazetesi öncülüğünde Türkiye'ye destek etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Türkiye'de depremlerde hayatını kaybedenler için hatimler okundu, dualar edildi.

Gazetenin editörü Raşid Ebubekir​​​​​​​, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle üzüldüklerini, depremde hayatını kaybedenler için dua ettiklerini belirtti.

Abubakar, depremde ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattıklarını kaydeden Abubakar, "Biz her zaman Türkiye'nin yanında olacağız. Cuma günü Türkiye için özel bir dua programı düzenleyeceğiz, ayrıca cumartesi günü de düzenleyeceğimiz Fıkıh programında da Türkiye'ye dua etmeyi unutmayacağız." ifadelerini kullandı.


#Nijerya
#Türkiye
#deprem
#dua
7 dakika önce
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Nijerya'da Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenler için dua edildi
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