Nijerya’daki pazar saldırısında 30’dan fazla kişi öldü

17:474/01/2026, Pazar
AA
Nijerya
Nijerya

Nijerya'nın Niger eyaletinde bir pazara düzenlenen saldırıda 30'un üzerinde kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Niger eyaletine bağlı Demo bölgesindeki Kasuwan-Daji pazarına saldırı düzenledi.

Saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Çok sayıda kişinin kaçırıldığı saldırıda, silahlı çete üyeleri pazardaki gıda ürünlerini gasp etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkedeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.





#Niger eyaleti
#Nijerya
#saldırı
