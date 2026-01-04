Yeni Şafak
Kuzey Kore: ABD’ye karşı sesinizi yükseltin

17:314/01/2026, Pazar
IHA
ABD’nin Maduro ve eşini New York’a kaçırmasına bir tepki de Kuzey Kore’den...
ABD’nin Maduro ve eşini New York’a kaçırmasına bir tepki de Kuzey Kore’den...

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Venezuela ve yönetimine yönelik eylemlerini "hegemonya arayışı" olduğu gerekçesiyle şiddetle kınayarak, "Diğer ülkelerin egemenliğini ihlal etmeyi alışkanlık haline getiren ABD’ye karşı gerekli protestoları sergilemeli ve kınama seslerini yükseltmelidir" denildi.

ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini ülkeye düzenlenen saldırılar sonucunda yakalayarak New York’a getirmesine bir tepki de Kuzey Kore’den geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin Venezuela’daki durumu yakından takip ettiği belirtilerek, "Bu olay, uluslararası toplumun defalarca tanık olduğu, ABD’nin haydut ve acımasız doğasını bir kez daha açıkça ortaya koyan bir başka örnektir" ifadelerine yer verildi.


"Egemenliğe yönelik ciddi bir ihlal"

ABD’nin Venezuela ve yönetimine yönelik eylemlerinin "hegemonya arayışı" olduğu vurgulanarak, "Bunu, egemenliğe yönelik çok ciddi bir ihlal ve temel amacı egemenliğe saygı, ülkelerin iç işlerine karışmama ve ulusların toprak bütünlüğünü koruma olan BM Şartı ile uluslararası hukukun pervasız bir ihlali olarak şiddetle kınıyoruz" denildi.


"ABD, egemenlik ihlallerini alışkanlık haline getirdi"

Dünya ülkelerine ABD’nin eylemlerine tepki gösterme çağrısında bulunulan açıklamada, "Uluslararası toplum, bölgesel ve uluslararası ilişkilerin yapısını düzeltme açısından felaket sonuçlara yol açan Venezuela’daki durumunun ciddiyetini kavramalı; diğer ülkelerin egemenliğini ihlal etmeyi alışkanlık haline getiren ABD’ye karşı gerekli protestoları sergilemeli ve kınama seslerini yükseltmelidir" ifadeleri kullanıldı.


Güney Kore’den taraflara gerilimi azaltma çağrısı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Seul yönetiminin Venezuela ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilerek, "İlgili tüm tarafları bölgedeki gerginliği azaltmak için azami çaba sarf etmeye çağırıyoruz" denildi.


Güney Kore hükümetinin

Venezuela demokrasinin halkın iradesine saygı gösterilerek yeniden tesis edilmesini ve Venezuela’daki durumun diyalog yoluyla bir an önce istikrara kavuşmasını umduğu vurgulanan açıklamada, "Venezuela’da ikamet eden Kore vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaktayız" ifadelerine yer verildi.



