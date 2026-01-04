Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yılın ilk kabine toplantısı yarın yapılacak

Yılın ilk kabine toplantısı yarın yapılacak

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
17:384/01/2026, dimanche
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kabine toplantısı (Arşiv)
Kabine toplantısı (Arşiv)

Yeni yılın ilk Kabine toplantısı yarın Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak. Toplantının ana gündem maddesi, ABD’nin Venezuela’ya yönelik son hamleleri ve bunun küresel dengelere yansımaları olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro'ya yönelik operasyonu ve olası etkilerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı, cuma günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile yarın bir görüşme yapacağını söylemişti.

Toplantıda, Venezuela ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum da değerlendirilecek.

Terörsüz Türkiye

Kabinede terörsüz Türkiye sürecinin ve Suriye'deki son durumun da masaya yatırılması bekleniyor.

SDG'nin merkezi hükümete entegrasyonunu içeren 10 Mart mutabakatına ilişkin son durumun ele alınabileceği belirtiliyor.

Ekonomi gündemi

Yeni yılın ilk toplantısında ekonomideki gelişmelerin de konuşulması bekleniyor.

Yeni yıl hedefleri, enflasyonla mücadele programı gibi başlıkların değerlendirileceği belirtiliyor.



#Cumhurbaşkanlığı
#kabine
#beştepe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 4 Ocak Pazar maç programı