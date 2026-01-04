Yeni Şafak
İhracatta 2025'i rekorlarla kapattık

04:004/01/2026, Pazar
G: 4/01/2026, Pazar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı ihracat rakamlarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aylık mal ihracatının aralıkta 26,4 milyar dolarla ilk defa 26 milyar dolar sınırını aştığını, yıllık ihracatın da 273,4 milyar dolarla rekor kırdığını açıkladı. TİM ve DEİK'in düzenlediği törende konuşan Erdoğan, yıllık 123,1 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla birlikte toplam ihracatın 396,5 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 yılı mal ve hizmet ihracatı hedefini de 410 milyar dolar olarak ilan etti. Erdoğan, 2025 yılında 33 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını, en fazla ihracat yapan ilk 5 ilin ise İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ olduğunu belirtti.

2025 yılı ihracat rakamları açıklandı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dikkat çeken veriler paylaştı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ 21 ÇEYREKTİR BÜYÜYOR

Erdoğan özetle şunları kaydetti: “2025 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüme kaydeden ekonomimiz, tam 21 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürüyor. 2024 yılında 1 trilyon 260 milyar dolar olan ekonomimizi, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara taşıyıp yeni bir rekor daha kırdık. Mevcut pazarımızda gücümüzü artırmanın yanı sıra ihracatta yakaladığımız ivmeyi bir üst seviyeye çıkarttık.”

AYLIK İHRACAT İLK KEZ 26 MİLYAR DOLAR EŞİĞİNİ AŞTI

“Aralık ayında 26,4 milyar dolarla aylık bazda yeni bir ihracat rekoruna imza attık. Aralık ayında, geçen seneye göre net 3 milyar dolar artış sağlandı. İlk defa aylık ihracatımız 26 milyar dolar eşiğini aşmış oldu. 2025 yılı mal ihracatımızda da benzer bir rekor söz konusu. Önceki yıla kıyasla yüzde 4,5 artan mal ihracatımız, toplam 273,4 milyar dolara ulaştı. Böylece Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdik. Geçen yılın ilk 10 ayında mal ihracatımızda artış kaydedildi. 5 ayında ise aylık mal ihracatı rekoru kırıldı. 2025 yılında mal ihracatımızda net olarak 11,7 milyar dolar artış yaşandı.
Hizmetler ihracatında net 6 milyar dolar artış oldu, yıllık hizmetler ihracatımız 123,1 milyar doları buldu. Böylece 2025 yılı mal ve hizmet ihracatımız 396,5 milyar dolara ulaştı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamının ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

EN FAZLA İHRACAT YAPAN 5 İL

“2025 yılında 33 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. 46 il de ihracatını artırdı. En fazla ihracat yapan 5 ilimiz, 57,8 milyar dolar ile İstanbul birinci. 35,1 milyar dolar ile Kocaeli ikinci. 23,6 milyar dolar ile İzmir üçüncü. 20 milyar dolar ile Bursa dördüncü. 13,2 milyar dolar ile Tekirdağ beşinci olmuştur. İthalatta ise 2025 yılını 365,5 milyar dolarla kapattık. İthalatın artmasında ekonomimizdeki canlanma ile altının ons fiyatı ve ithalat değerindeki yükseliş etkili oldu. Ama buna rağmen 2002 yılında yüzde 50 civarında olan ihracatın, ithalatı karşılama oranı 2025 yılında yüzde 74,8 olmuştur. 2025 yılında ihracatımızda önceki seneye göre kıymet bazında artışta öne çıkan ilk üç ülke şöyledir: 1,7 milyar dolar artışla Almanya.
1,4 milyar dolar artışla Birleşik Krallık. 1,3 milyar dolar artışla Suriye farklı bir yere oturmuştur.

AB’NİN EN BÜYÜK 5’İNCİ TİCARET ORTAĞIYIZ

Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük 5'inci ticaret ortağı haline geldi. Ticaret hacmimiz 2025 yılında 232,7 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Birliğe ihracatımız yüzde 7,8 oranında artışla 117 milyar doları bulmuştur. Ticari ilişkilerimizin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi için gümrük birliğinin modernizasyonu artık kaçınılmazdır. AB'nin konseyden gerekli yetkiyi çıkartarak daha fazla vakit kaybetmeden ülkemizle müzakereleri başlatmasını ümit ediyoruz. Avrupa pazarının yanı sıra 2025 yılında ihracatımız İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle 73,7 milyar dolar, Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleriyle 11 milyar dolar, AB üyesi olmayan Balkan ülkelerine 5,6 milyar dolar, Amerika, Kanada, Meksika ile 19,2 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sanatçı Bilal Akkaya'nın modern hat tekniğiyle hazırladığı Zümer Suresi'ndeki “Bilenlerle bilmeyenler hiç bir olur mu?” yazılı 9’uncu ayetin yer aldığı tabloyu takdim etti.

2026 hedefi 410 milyar dolar

  • 2026 yılı hedeflerini de belirlediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: “2026 yılı için hedefimiz 282 milyar doları mal ihracatı, 128 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 410 milyar dolar ihracattır. Allah'a hamdolsun geçen seneki hedefimizin üstüne çıkmayı başardık. İnşallah 2026 yılı hedefimizi de aşacağımıza yürekten inanıyorum.”

Türkiye’yi karşısına alan kaybedecek

  • Dış ticaret dahil ekonominin bütün alanlarında belirlenen hedeflerin küresel gelişmelerden bağımsız ele alınmasının beklenemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, küresel ekonomideki belirsizliklerin, tıkanıklıkların ve dalga boyu yükselen rekabetin her ülke gibi Türkiye'ye de yansımaları olduğunu ifade etti. İsrail'in Gazze’de yaptığı soykırım ve 5'inci yılına girecek olan Rusya-Ukrayna Savaşı'na dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu: “Çatışmalardan menfaat devşirme gibi bir anlayışımız asla olmadı, bugün de yoktur. Bizim dış politikamızın esası düşman üretmek değil, dost kazanmaktır. 2026’da bu yöndeki gayretlerimizi biraz daha yoğunlaştıracağız. Asya'dan Afrika'ya ve Latin Amerika'ya, dost ülkelerle yeni ortaklıklar tesis ederken, Türk dünyasıyla bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Türkiye'yi saf dışı bırakma girişimleri şimdiye kadar sonuçsuz kalmıştır. Türkiyesiz denklem kurulamayacağı, kurulmak istense dahi bunun uzun ömürlü olmayacağı herkes tarafından anlaşılmıştır. Fevri çıkışlar, afaki söylemler, kibirli açıklamalar eninde sonunda gerçeğin duvarına toslamış, Türkiye'nin vazgeçilmezliği defalarca kanıtlanmıştır. Türkiye'yi yanına alan kazanacak, karşısına alan kaybedecektir. Yüzünü Ankara'ya dönenler kazanacak, kıblesini şaşıranlar, kısa vadeli düşünenler, emperyalistlere lejyoner yazılanlar kaybedecektir. 2026'da bunun teyit ve tescil edildiğini hep beraber göreceğiz.”


