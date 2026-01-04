İhracatta 2025'i rekorlarla kapattık

Dış ticaret dahil ekonominin bütün alanlarında belirlenen hedeflerin küresel gelişmelerden bağımsız ele alınmasının beklenemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, küresel ekonomideki belirsizliklerin, tıkanıklıkların ve dalga boyu yükselen rekabetin her ülke gibi Türkiye'ye de yansımaları olduğunu ifade etti. İsrail'in Gazze’de yaptığı soykırım ve 5'inci yılına girecek olan Rusya-Ukrayna Savaşı'na dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu: “Çatışmalardan menfaat devşirme gibi bir anlayışımız asla olmadı, bugün de yoktur. Bizim dış politikamızın esası düşman üretmek değil, dost kazanmaktır. 2026’da bu yöndeki gayretlerimizi biraz daha yoğunlaştıracağız. Asya'dan Afrika'ya ve Latin Amerika'ya, dost ülkelerle yeni ortaklıklar tesis ederken, Türk dünyasıyla bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Türkiye'yi saf dışı bırakma girişimleri şimdiye kadar sonuçsuz kalmıştır. Türkiyesiz denklem kurulamayacağı, kurulmak istense dahi bunun uzun ömürlü olmayacağı herkes tarafından anlaşılmıştır. Fevri çıkışlar, afaki söylemler, kibirli açıklamalar eninde sonunda gerçeğin duvarına toslamış, Türkiye'nin vazgeçilmezliği defalarca kanıtlanmıştır. Türkiye'yi yanına alan kazanacak, karşısına alan kaybedecektir. Yüzünü Ankara'ya dönenler kazanacak, kıblesini şaşıranlar, kısa vadeli düşünenler, emperyalistlere lejyoner yazılanlar kaybedecektir. 2026'da bunun teyit ve tescil edildiğini hep beraber göreceğiz.”