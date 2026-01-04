İhracatta 2025'i rekorlarla kapattık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aylık mal ihracatının aralıkta 26,4 milyar dolarla ilk defa 26 milyar dolar sınırını aştığını, yıllık ihracatın da 273,4 milyar dolarla rekor kırdığını açıkladı. TİM ve DEİK'in düzenlediği törende konuşan Erdoğan, yıllık 123,1 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla birlikte toplam ihracatın 396,5 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 yılı mal ve hizmet ihracatı hedefini de 410 milyar dolar olarak ilan etti. Erdoğan, 2025 yılında 33 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını, en fazla ihracat yapan ilk 5 ilin ise İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ olduğunu belirtti.
2025 yılı ihracat rakamları açıklandı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dikkat çeken veriler paylaştı.
TÜRKİYE EKONOMİSİ 21 ÇEYREKTİR BÜYÜYOR
Erdoğan özetle şunları kaydetti: “2025 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüme kaydeden ekonomimiz, tam 21 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürüyor. 2024 yılında 1 trilyon 260 milyar dolar olan ekonomimizi, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara taşıyıp yeni bir rekor daha kırdık. Mevcut pazarımızda gücümüzü artırmanın yanı sıra ihracatta yakaladığımız ivmeyi bir üst seviyeye çıkarttık.”
AYLIK İHRACAT İLK KEZ 26 MİLYAR DOLAR EŞİĞİNİ AŞTI
EN FAZLA İHRACAT YAPAN 5 İL
AB’NİN EN BÜYÜK 5’İNCİ TİCARET ORTAĞIYIZ
2026 hedefi 410 milyar dolar
- 2026 yılı hedeflerini de belirlediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: “2026 yılı için hedefimiz 282 milyar doları mal ihracatı, 128 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 410 milyar dolar ihracattır. Allah'a hamdolsun geçen seneki hedefimizin üstüne çıkmayı başardık. İnşallah 2026 yılı hedefimizi de aşacağımıza yürekten inanıyorum.”
Türkiye’yi karşısına alan kaybedecek
- Dış ticaret dahil ekonominin bütün alanlarında belirlenen hedeflerin küresel gelişmelerden bağımsız ele alınmasının beklenemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, küresel ekonomideki belirsizliklerin, tıkanıklıkların ve dalga boyu yükselen rekabetin her ülke gibi Türkiye'ye de yansımaları olduğunu ifade etti. İsrail'in Gazze’de yaptığı soykırım ve 5'inci yılına girecek olan Rusya-Ukrayna Savaşı'na dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu: “Çatışmalardan menfaat devşirme gibi bir anlayışımız asla olmadı, bugün de yoktur. Bizim dış politikamızın esası düşman üretmek değil, dost kazanmaktır. 2026’da bu yöndeki gayretlerimizi biraz daha yoğunlaştıracağız. Asya'dan Afrika'ya ve Latin Amerika'ya, dost ülkelerle yeni ortaklıklar tesis ederken, Türk dünyasıyla bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Türkiye'yi saf dışı bırakma girişimleri şimdiye kadar sonuçsuz kalmıştır. Türkiyesiz denklem kurulamayacağı, kurulmak istense dahi bunun uzun ömürlü olmayacağı herkes tarafından anlaşılmıştır. Fevri çıkışlar, afaki söylemler, kibirli açıklamalar eninde sonunda gerçeğin duvarına toslamış, Türkiye'nin vazgeçilmezliği defalarca kanıtlanmıştır. Türkiye'yi yanına alan kazanacak, karşısına alan kaybedecektir. Yüzünü Ankara'ya dönenler kazanacak, kıblesini şaşıranlar, kısa vadeli düşünenler, emperyalistlere lejyoner yazılanlar kaybedecektir. 2026'da bunun teyit ve tescil edildiğini hep beraber göreceğiz.”