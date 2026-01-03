Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta Avrupa'da 4'üncü dünyada 12'inci sırada yer alıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında iş dünyası ve ihracatçılarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

2026 senesinin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Her olay bizi de etkilemektedir. Küresel ekonomideki gelişmelerin Türkiye'ye de yansımaları oluyor. Bu gerçek 2025 yılında da değişmedi. Gazze başta olmak üzere gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kaos hakimdi. Gazze'de son asrın en büyük soykırımlarından biri yaşandı. Bizim de çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen İsrail insani yardım girişimlerini engellemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz seneye damgasını vuran bir diğer çatışma Rus-Ukrayna savaşı. Savaş 5. yılına girmek üzere. Bu savaşın adil ve sürdürülebilir barışla sona erdirilmesi samimi temennimizdir. Biz ne rol ne şov yapma peşindeyiz. Çatışmalardan menfaat devşirme gibi bir anlayışımız asla olmadı. Bizim dış politikamızın esası dost kazanmaktır. Kavga ile kaybetmek yerine dostlukla beraber kazanalım istiyoruz. Herkesin hayrına olacak barışın mücadelesini veriyoruz. 2026 senesinde bu yöndeki gayretlerimizi yoğunlaştıracağız.

'Yüzünü Ankara'ya dönen kazanır'

Türkiye'yi saf dışı bırakma girişimleri sonuçsuz kaldı. Türkiye'siz denklem kurulamayacağı herkes tarafından anlaşılmıştır. Türkiye'nin vazgeçilmezliği anlaşılmıştır. Türkiye'yi karşısına alanlar kaybedeceklerdir. Yüzünü Ankara'ya dönenler kazanacak, kıblesini şaşıranlar, kısa vadeli düşünenler, emperyalistlere lejyoner yazılanlarsa kaybedecektir.

'Depremzedelerimize mahcup olmadık'

Dünyada pek az ülkenin altından kalkabileceği bu sınamaların üstesinden alnımızın akıyla geldik. Milletimize meydanlarda verdiğimiz sözleri tuttuk ve 455 bininci deprem konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik. Depremzedelerimize mahcup olmadık.

‘Aralık ayında 26,4 milyar dolarla aylık bazda yeni bir ihracat rekoruna imza attık'

2025 senesinde Türk ekonomisinin direnci sınanmış ve ekonomimiz çok başarılı bir sınav vermiştir. Sadece büyüme rakamları değil, işte ihracat rakamları da Türkiye'nin kapasitesini ortaya koymuştur. Şimdi sizlere 2025 yılına ait dış ticaret verilerimizi paylaşmak istiyorum. Aralık ayında 26,4 milyar dolarla aylık bazda yeni bir ihracat rekoruna imza attık. İlk defa aylık ihracatımız 26 milyar dolar eşiğini aşmış oldu. 2025 yılı mal ihracatımızda da benzer bir rekor söz konusu. Önceki yıla kıyasla yüzde 4,5 artan mal ihracatımız dikkatinizi çekiyorum, toplam 273,4 milyar dolara ulaştı. 2025 yılında en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 2025 yılına ait rekorlarımız elbette bununla bitmiyor. Geçen yılın ilk 10 ayında mal ihracatımızda artış kaydettik. 5 ayında ise aylık mal ihracatı rekoru kırıldı. 2025 yılında mal ihracatımızda net olarak 11,7 milyar dolar artış yaşandı.

'Muhalefetin sorumsuzluklarına rağmen başardık'

Belediyeleri arpalığa çevirenleri yargıdan kurtarmak için milli markaları boykot çağrısı yapan, sokaklarımızı terörize eden, yurt dışında ülkemizi kötüleyen ve tek amacı Türk ekonomisine zarar vermek olan muhalefetin sorumsuzluklarına rağmen başardık.

İhracatta ilk 5'teki iller

En fazla ihracat yapan 5 ilimiz ise; 57,8 milyar dolar ile İstanbul birinci, 35,2 milyar dolar ile Kocaeli 2., 23,6 milyar dolar ile İzmir 3., 20 milyar dolar ile Bursa 4. 13,2 milyar dolar ile Tekirdağ 5. olmuştur.

Savunma ve otomotivde yükseliş

Yerli ve milli markamız Togg'un yeni modelleriyle Avrupa pazarında yer alması, mühendislik ve tasarım gücümüzü ortaya koyuyor. Otomotiv sektöründe yıllık 1,5 milyon araç üretimi, 41 milyar doları aşan ihracatla Avrupa'nın 4., dünyanın 12. en büyük üretim üssü konumundayız.Savunma ihracatında 2002 yılında 248 milyon dolar olan ihracatımız, geçen sürede 40 kat artışla 2025 yılında 9 milyar 870 milyon dolara yükseldi.Türkiye, Avrupa Birliği'nin en büyük 5. ticaret ortağı haline gelmiş ve ticaret hacmimiz 2025 yılında 232,7 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu artık kaçınılmazdır.Avrupalı dostlarımızın ekonomik güvenlik kavramı ile bazı sektörlerdeki korumacı tedbirlerini ve yasal hazırlık süreçlerini yakından takip ediyoruz.

2026 yılı ihracat hedefi: 410 milyar dolar

2026 yılı için hedefimiz; 282 milyar doları mal ihracatı, 128 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 410 milyar dolar ihracattır. Allah'a hamdolsun geçen seneki hedefimizin üstüne çıkmayı başardık. İnşallah 2026 yılı hedefimizi de aşacağımıza ben yürekten inanıyorum.

İhracatçıya 45 milyar liralık destek

2025 yılında mal ve hizmet ihracatçılarımız için Ticaret Bakanlığımızın yıllık bütçesinden 33 milyar liralık destek tahsis ettik. 2026 yılında ise bu alana ayırdığımız desteği 45 milyar liraya yükselttik. Buna ilave olarak ihracatçılarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni destek paketleri ve hizmetleri devreye almayı planlıyoruz.Siz çalıştığınız, siz ürettiğiniz müddetçe biz de sizin yanınızda olacağız. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.



















