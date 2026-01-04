Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, müsabakanın oynanacağı Gaziantep’e hareket etti.

Sarı-kırmızılılarda kamp kadrosu da belli oldu. Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarında bulunan Victor Osimhen ile Ismail Jakobs dışında Wilfried Singo, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir de kafilede yer almadı.