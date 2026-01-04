Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor'un Süper Kupa kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un Süper Kupa kadrosu belli oldu

16:494/01/2026, Pazar
G: 4/01/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Trabzonspor takımı maç öncesi son idmanını yaptı.
Trabzonspor takımı maç öncesi son idmanını yaptı.

Trabzonspor, yarın Galatasaray ile yapacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçı için Gaziantep'e hareket etti. Bordo-mavili takımda 7 eksik oyuncu bulunuyor.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Gaziantep'e giden bordo-mavili kafilede, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlıkları devam eden Savic, Okay Yokuşlu ile Mustafa Eskihellaç yer almadı.


Öte yandan Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada sakatlanmasının ardından tedavisi tamamlanan Nwakaeme, yaklaşık 4,5 ay sonra ilk kez kadroda yer aldı.


Bordo-mavili kafilede şu futbolcular bulunuyor:

Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, ⁠Batagov, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Pina, Salih Malkoçoğlu, Folcarelli, Turan Deniz Tuncer, Onuralp Çakıroğlu, Yakuphan Sarıalioğlu, Bouchouari, Ozan Tufan, Zubkov, Muçi, ⁠Augusto, Cihan Çanak, ⁠Olaigbe, Sikan, Nwakaeme.


Gaziantep Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.






#Süper Kupa
#Trabzonspor
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 4 Ocak Pazar maç programı