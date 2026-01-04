Yeni Şafak
Samsunspor kabusu yaşıyor: Antrenmanda sakatlandı, en az 2 ay yok!

08:394/01/2026, Pazar
G: 4/01/2026, Pazar
Samsunspor’un tecrübeli yıldızı Emre Kılınç’tan kötü haber geldi. Süper Kupa yarı final hazırlıkları sırasında antrenmanda sakatlanan Emre’nin sağ baldırında evre 3 kas yaralanması tespit edildi. Kulüpten resmi açıklama geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da futbolcu Emre Kılınç'ın sağ baldırında kas yaralanması tespit edildi.


Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Emre Kılınç'ın, Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakası hazırlıkları kapsamında dün gerçekleştirilen antrenmanda sağ baldır kas grubundan sakatlık yaşadığı belirtildi.


Oyuncuya yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri neticesinde, evre 3 kas yaralanması ile birlikte aponevrozda bütünlük kaybı ve kanama tespit edildiği aktarılarak, "Mevcut bulgular doğrultusunda, oyuncumuzun ortalama iyileşme süresinin 10-12 hafta olması öngörülmektedir.


Sağlık ekibimiz, oyuncumuzun tedavisine ivedilikle başlamıştır. Emre Kılınç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.


#Samsunspor
#Süper Kupa
#Emre Kılınç
