Samsunspor kabusu yaşıyor: Antrenmanda sakatlandı, en az 2 ay yok!

Oyuncuya yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri neticesinde, evre 3 kas yaralanması ile birlikte aponevrozda bütünlük kaybı ve kanama tespit edildiği aktarılarak, "Mevcut bulgular doğrultusunda, oyuncumuzun ortalama iyileşme süresinin 10-12 hafta olması öngörülmektedir.



