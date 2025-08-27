Yeni Şafak
Norveç Caterpillar ile İsrailli beş bankadaki yatırımlarını sonlandırdı

08:1127/08/2025, Çarşamba
G: 27/08/2025, Çarşamba
Norveç varlık fonu, İsrailli beş banka ve Caterpillar şirketindeki yatırımlarından çıktı.
Norveç varlık fonu, İsrailli beş banka ve Caterpillar şirketindeki yatırımlarından çıktı.

Norveç'in 2 trilyon dolar büyüklüğe sahip devlet varlık fonu Norges Bank Investment Management (NBIM), insan haklarının ihlaline katkıda bulundukları gerekçesiyle Caterpillar şirketi ile İsrailli beş bankadaki yatırımlarını sonlandırdı.

NBIM'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin bazı yatırımlarından çıkma kararına ilişkin detaylara yer verildi. Fonun, Caterpillar yatırımından çıktığı ifade edilen açıklamada, ayrıca İsrail merkezli Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel ve FIBI Holdings'teki yatırımlarını da sonlandırdığı belirtildi.

İNSAN HAKLARINI İHLAL EDİYORLAR

Açıklamada, yatırımlardan çıkma kararının, söz konusu şirketlerin "savaş ve çatışma durumlarında insan haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesine katkıda bulunmaları" nedeniyle alındığının altı çizildi. Fona bağlı Etik Konseyi'nin açıklamasında ise ABD merkezli Caterpillar şirketine ait buldozerlerin İsrail tarafından Filistinlilere ait konutların yıkımında hukuka aykırı bir şekilde kullanıldığına işaret edildi. NBIM, 12 Ağustos’ta da 11 İsrail şirketindeki yatırımlarından çıkma kararı almıştı.

#Caterpillar
#İsrail
#ABD
#Norveç
