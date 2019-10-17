Dünya Onlar vermedi biz daha iyisini yaptık
BARIŞ PINARI HAREKATI

Avrupa’nın silah ambargosu tehdidine ASELSAN’dan HİSAR-A ile yanıt

Onlar vermedi biz daha iyisini yaptık

Türkiye'nin Suriye'nin kuzey sınırını terör örgütünden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile Avrupa ülkeleri peşi sıra Ankara'ya silah satışını askıya almaya başladı. 3 ülke Suriye’de terör örgütüne karşı kullanılabilecek silahlar için, 7 ülke ise genel silah satışını askıya aldı. Bu gelişmelere tarihi cevap ise Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nin uyguladığı ambargo sonrası kurulan ASELSAN’dan geldi.

İzzet Kaya Yeni Şafak
ASELSAN 1975’te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli ve özgün olarak karşılanması amacıyla kuruldu.
ASELSAN 1975’te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli ve özgün olarak karşılanması amacıyla kuruldu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği en kapsamlı terör operasyonu olan Barış Pınarı Harekatı ile Avrupa ülkeleri Türkiye karşıtı bir siyaseti adım adım yürütmeye başladılar. Operasyona karşı olduklarını açıklamaya başlayan Avrupa ülkelerinin yöneticileri bu tavırlarını Türkiye’ye silah satışlarını askıya alma kararı alarak terör örgütü ile aynı çizgide durmayı tercih ettiler.

  • Operasyonun başladığı 9 Ekim’den itibaren Almanya, Fransa, İngiltere Suriye’de terör örgütüne karşı kullanılabilecek silahlar için, İtalya, Kanada, Holanda, İsveç, Norveç, Finlandiya ve Çekya ise genel silah satışını askıya aldı.

44 yıl önce temeli atıldı

Türkiye daha önce de benzer askeri harekatlarda ambargo ile karşı karşıya kalmıştı. Türkiye tarihinde bilinen ve ses getiren ilk ambargo, 1974 Kıbrıs savaşından sonra Türk Kamuoyunun gündemine oturmuştu. 60 dolarlık uçak parçasını karaborsadan 600 dolara aldığımız günler oldu. ABD, Türkiye’ye 5 Şubat 1975 tarihinde 3 yıl sürecek olan silah ambargosu uygulamaya başladı. Türkiye, ABD’nin bu kararının ardından 13 Şubat 1975′te Kıbrıs Türk Federe Devletinin kurulduğunu açıklarken, yine aynı yıl ABD’ye nota vererek ABD Savunma İşbirliği Anlaşmasını yürürlükten kaldırdı. ABD’ye karşı en büyük gözdağı Türkiye’deki bütün Amerikan üs ve tesislerinin TSK’nın “kontrol ve gözetimi” altına alınması oldu.

Silah ambargosu sonrası Türkiye, savunma sanayini geliştirmeye başladı ve 1975’te ASELSAN kuruldu. Bu ambargonun ardından hayata geçirilen milli ve yerli savunma sanayi adımları 44 yıl sonra tarihi bir meydan okuma gücünü Türkiye’ye kazandırdı. Avrupa Birliği ülkelerinin bu girişimlerine 13 Ekim’de Savunma Sanayi Başkanlığından cevap niteliğinde önemli bir haber geldi. Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A, yüksek hızlı hedef uçağı, uzak menzilde başarıyla imha etti. Türkiye uzun yıllardır savunma sanayinde attığı adımlar sonucunda yerlilik ve millilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkardı. Bu Türkiye'nin uluslararası siyasete etki gücü katsayısını artıran en büyük etkenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

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