OPEC’ten spekülatörlere izin yok

Kovid-19 ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle enerji piyasasında yaşanan dalgalanmalar, küresel bazda en çok takip edilen konulardan biri haline geldi. Enerjide hem ithalatçı hem ihracatçı ülkeleri yakından ilgilendiren ve yükselen enflasyonla boğuşan halklar için de kritik öneme sahip gelişmeler, uluslararası ajanslar tarafından da yakından izleniyor. Piyasada yaşanan bu dalgalanma, spekülasyon tehlikesini de beraberinde getiriyor. Petrol fiyatları konusunda küresel düzeyde en önemli toplantı sayılan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) bu hafta sonu Viyana’da yapılacak toplantısı için konuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Toplantıya, Reuters, Bloomberg, The Wall Street Journal gibi Batı merkezli medya kuruluşlarının, anlık haber geçip piyasalarda spekülasyona sebep oldukları gerekçesiyle akreditasyonları yapılmadı. Karara, dünyanın en önemli petrol üreticilerinden olan ve mevcut fiyatların yükselmesi gerektiğini savunan Suudi Arabistan’ın öncülük ettiği belirtiliyor.

Manşetlerle piyasaya yön veriyorlar

OPEC ülkeleri, yılın ikinci yarısındaki petrol üretim politikalarını belirlemek üzere pazar günü Rusya ile bir araya gelecek. Viyana’daki toplantı için medya kuruluşlarına getirilen yasak OPEC toplantıları için alışılmadık bir durum olsa da, özellikle küresel ekonominin enflasyonla boğuştuğu bir dönemde toplantılardan atılan manşetlerin dünya çapında petrol ve finans piyasalarını etkileme potansiyeli olduğu düşünülüyor. Medya yasağı hakkında resmi bir açıklama olmasa da, kaynaklar kararın arkasında Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman’ın olduğunu belirtiyor. Prens, Rusya’nın Ukrayna’daki işgalinin başlamasının ardından, petrol fiyatlarını düşürmeye çalışan Washington yönetimini görmezden gelerek ekimden bu yana kesintiler uygulayan OPEC kararlarına liderlik ediyor.

Yetkililerin demeçleri de etkili

Reuters, Bloomberg ve The Wall Street Journal gibi medya kuruluşları, genelde toplantının sonucunu tam olarak beklemeden haberler geçerek spekülasyonlara sebep oluyor. Ayrıca toplantıdan önce bazı ülke yetkililerin de basına demeçler vermesi petrol fiyatların da etki gösterebiliyor. Etkinlikten menedilen medya kuruluşlarının, OPEC toplantısında yer alamasalar da Viyana’ya muhabir göndermesi bekleniyor.

Suudi Arabistan risk alıyor

Nisan ayında OPEC ve örgütle beraber hareket eden bazı ülkeler, herhangi bir toplantı çağrısı yapmaksızın Ekim 2022’de kararlaştırılan üretim kesintisinin miktarını artırdılar. Ancak bu karar, Brent petrolün fiyatının yüzde 10 daha düşerek günümüzde 73 dolardan işlem görmesini engelleyemedi. Uzmanlar, Prens Abdülaziz’in petrol fiyatları üzerindeki kararlı yaklaşımının sonuç vermeyebileceği konusunda uyarıyor. Riyad yönetiminin önceden arzı kısacağını belirtmesine rağmen toplantıda ortak bir karar çıkmamasının, Suudi Arabistan’ın Asya’daki pazar payının bir kısmını Rusya’ya kaptırmasına sebep olabileceği belirtildi. Suudi Arabistan, 2030 yılı için açıkladığı birçok mega proje için yüksek miktarda finansmana ihtiyaç duyuyor.







