Ordu paralel orduya karşı

Sudan’da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında aylardır devam eden gerginlik, dün sabah silahlı çatışmaya dönüştü. Başkent Hartum’un Erkevit, Spor Kenti, Genelkurmay Başkanlığı ve Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ın ikametgahının bulunduğu bölgelerde silah sesleri ve yoğun dumanlar yükseldi.

Uçaklar havalandı

Çatışmaların başlamasının ardından orduya ait savaş jetleri de, başkent Hartum’daki bazı noktaları bombaladı. Uçaklar, havalimanı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Genelkurmay Başkanlığı gibi noktaların yakınında yarım saat kadar alçak irtifada uçtu. Hartum’un çeşitli noktalarında konuşlu HDK güçleri, uçaksavarlarla jetlere karşılık verdi. Sudan ordusundan yapılan açıklamada, “isyancı” HDK’ye karşı ülke genelinde operasyonların sürdüğü ve HDK’ye ait 80’e yakın askeri aracın imha edildiği duyuruldu. Ordu ile milis güç HDK arasındaki çatışmalar sürerken iki taraf da medya üzerinden dezenformasyon savaşı yürütüyor. Hem el-Burhan hem de HDK Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu, çatışmayı ve savaşı karşı tarafın başlattığını iddia etti.

“Paralel ordu”

Sudan’da tansiyonun tırmanması, ordu ile HDK arasında “askeri güvenlik reformu” konusunda yaşanan bir dizi anlaşmazlığın ardından geldi. HDK’nin tamamen orduya entegrasyonuyla tek ve milli bir ordu kurulması ve ordunun da ticari ve siyasi faaliyetleri bırakıp kışlaya çekilmesi gibi maddeleri kapsayan güvenlik reformu, 2021’den bu yana süren yönetim krizi ve asker-sivil anlaşmazlığını çözmek için 5 Aralık 2022’de imzalanan çerçeve anlaşmanın en önemli maddeleri arasında yer alıyor. Sudan ordusu, “paralel ordu” gibi hareket eden HDK mensuplarının başkent ve bazı şehirlerdeki hareketliliğinin ve bazı mevkilerde konuşlanmasının güvenlik riski ve tehdidini artırdığını, bunun ordunun izni dışında yapılan kanunsuz bir eylem olduğunu açıklamıştı. El-Burhan, HDK’nin mevcut yapısının değiştirilerek orduya katılması konusunda ısrarla açıklamalar yaparken Dagalu da entegrasyona karşı çıkmadıklarını ancak bunun tamamen sivil bir yönetimin çatısı altında gerçekleşmesini istediklerini ifade ediyor.

Demokrasi için savaşıyoruz

HDK’dan yapılan açıklamada Orgeneral Dagalu’nun güvenli bir yerde olduğu ve operasyonları bizzat yönettiği belirtildi. AlJazeera canlı yayınına katılan HDK Komutanı Dagalu, “Demokratik dönüşüm için savaşıyoruz. Demokrasinin bedeli olacak. (Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan) Saklandığın yerde seni bulup adalete teslim edeceğiz ya da it gibi öleceksin.” dedi.

Darbeler ülkesi

Sudan’da, bağımsızlığını kazandığı 1956’dan bugüne kadar yönetimin değiştiği 3 darbe gerçekleşti, 3 kez de halk ayaklanması sonucu iktidarlar değişti. Son olarak 1989’da askeri darbeyle başa geçen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in 30 yıllık iktidarı, 11 Nisan 2019’da askeri müdahale ile sona erdirildi,

Bölge alarmda

Sudan’daki gelişmeler bölge ülkelerini de alarma geçirdi. Çad, Sudan sınırını kapattı. Afrika Birliği ve BM ateşkes çağrısı yaptı. ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, telefon görüşmesi yaparak Sudan’daki son durumu ele aldı. Ankara ise taraflara itidal çağrısı yaptı.

Mısır askerleri rehin alındı

HDK güçlerinin ele geçirdiği Merve Havaalanında bulunan Mısırlı askerleri rehin aldığı iddia edildi. Mısır ordusundan yapılan açıklamada ise tatbikatlar için ülkede askerlerinin bulunduğu belirterek, askerlerin güvenliği için ilgili makamlarla koordinasyon içinde olunduğu kaydedildi.

İsyancılara karşı kuruldu















