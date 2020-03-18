Ordu sokakta

Fransa’da 100 bin polis ve asker görev yapacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde bugün yerel saatle 12.00’den itibaren serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılacağını açıkladı. Macron, Elysee Sarayı’ndan koronavirüse ilişkin “ulusa sesleniş” konuşması yaptı. Pazar günü vatandaşların park ve bahçelere gittiğini ifade eden Macron, bunun doğru olmadığını ve insanların tehlikeye atıldığını söyledi.

15 GÜN SERBEST DOLAŞIM

Ülke genelinde 12.00’den itibaren serbest dolaşımın en az 15 gün süreyle sınırlandırılacağını duyuran Macron, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması gerektiğini, market, hastane ve işe gitmenin serbest olacağını söyledi. Zorunlu haller dışında dışarı çıkanların 135 avroya kadar para cezasına çarptırılacak.

Devlet şirketlere el koyacak

Fransa ekonomik kaygılar nedeniyle gerekli gördüğü durumlarda kamulaştırmaya gidebileceğini açıkladı. İspanya’nın tüm özel hastaneleri kamulaştırma kararının ardından Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, büyük Fransız şirketleri korumak için gerekirse kamulaştırma dahil tüm araçları kullanmaktan çekinmeyeceklerini açıkladı. Le Maire, gerekirse kamulaştırma bile yapabileceklerini dile getirdi.