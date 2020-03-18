Dünya Ordu sokakta
KORONAVİRÜS

Ordu sokakta

Fransa’nın başkenti Paris’te korona virüs nedeniyle 3. ulusal alarma geçilmesinin ardından askerler sokağa indi. Fransa’da yeni tip korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler ve 3. ulusal alarma geçilmesi halkta paniğe neden oldu. Halk marketlere hücum ederken, başkent Paris’te sokaklara askerlerin inmesi dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa’da 100 bin polis ve asker görev yapacak
Fransa’da 100 bin polis ve asker görev yapacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde bugün yerel saatle 12.00’den itibaren serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılacağını açıkladı. Macron, Elysee Sarayı’ndan koronavirüse ilişkin “ulusa sesleniş” konuşması yaptı. Pazar günü vatandaşların park ve bahçelere gittiğini ifade eden Macron, bunun doğru olmadığını ve insanların tehlikeye atıldığını söyledi.

15 GÜN SERBEST DOLAŞIM

Ülke genelinde 12.00’den itibaren serbest dolaşımın en az 15 gün süreyle sınırlandırılacağını duyuran Macron, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması gerektiğini, market, hastane ve işe gitmenin serbest olacağını söyledi. Zorunlu haller dışında dışarı çıkanların 135 avroya kadar para cezasına çarptırılacak.

Devlet şirketlere el koyacak

  • Fransa ekonomik kaygılar nedeniyle gerekli gördüğü durumlarda kamulaştırmaya gidebileceğini açıkladı. İspanya’nın tüm özel hastaneleri kamulaştırma kararının ardından Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, büyük Fransız şirketleri korumak için gerekirse kamulaştırma dahil tüm araçları kullanmaktan çekinmeyeceklerini açıkladı. Le Maire, gerekirse kamulaştırma bile yapabileceklerini dile getirdi.

İtalya’da koronavirüs tespit edilen hastalar koridorlarda tedavi ediliyor
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İtalya’da koronavirüs tespit edilen hastalar koridorlarda tedavi ediliyor
İtalya'da 27 bin 980 koronavirüs vakası görülmesinin ardından ülkedeki sağlık sistemi yetersiz kaldı. Sosyal medyaya sızan görüntülerde, koronavirüs tespit edilen hastaların tedavilerinin hastane koridorlarında yapıldığı ortaya çıktı.


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