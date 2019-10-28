Pakistan Başbakanı İmran Han'dan 29 Ekim mesajı: Çok yaşa Türkiye, çok yaşa Pakistan-Türkiye kardeşliği Pakistan Başbakanı Han'dan 29 Ekim mesajı: Çok yaşa Türkiye, çok yaşa Pakistan-Türkiye kardeşliği Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Han mesajında, "Bu tarihi gün, Türk milletinin sömürge güçlerine karşı cesaretini ve ardından gelişme ve refah yolunda ilerleyişini sembolize ediyor. Türklerin yiğit duruşu dünya çapında milyonlarca insana ilham verdi" dedi.

Haber Merkezi 28 Ekim 2019, 17:15 Son Güncelleme: 28 Ekim 2019, 17:32 AA