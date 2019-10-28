Dünya Pakistan Başbakanı Handan 29 Ekim mesajı Çok yaşa Türkiye, çok yaşa Pakistan-Türkiye kardeşliği
ASYA

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan 29 Ekim mesajı: Çok yaşa Türkiye, çok yaşa Pakistan-Türkiye kardeşliği

Pakistan Başbakanı Han'dan 29 Ekim mesajı: Çok yaşa Türkiye, çok yaşa Pakistan-Türkiye kardeşliği

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Han mesajında, "Bu tarihi gün, Türk milletinin sömürge güçlerine karşı cesaretini ve ardından gelişme ve refah yolunda ilerleyişini sembolize ediyor. Türklerin yiğit duruşu dünya çapında milyonlarca insana ilham verdi" dedi.

Haber Merkezi AA
İmran Han
İmran Han

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazdığı Cumhuriyet Bayramı tebrik mesajında, geçmişte Alt Kıta Müslümanlarının Türk milletinin yanında yer almasının Pakistanlılar için onur kaynağı olduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek telefonu
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Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek telefonu

Alt Kıta Müslümanlarının Türk halkının yanında yer alması ile ortak inanç ve kültürün bugünkü yakın ilişkilerin kaynağı olduğunu ifade eden Han, şunları kaydetti:

  • "Bu tarihi gün, Türk milletinin sömürge güçlerine karşı cesaretini ve ardından gelişme ve refah yolunda ilerleyişini sembolize ediyor. Türklerin yiğit duruşu dünya çapında milyonlarca insana ilham verdi. Pakistan, Türkiye'yi yakın dost ve kardeş olarak görmektedir. Ülkelerimiz arasındaki tarihi bağı, halkımızın yararı, bölgemizin barış ve refahı için daha da derinleştirmeyi dört gözle bekliyoruz. Çok yaşa Türkiye, çok yaşa Pakistan-Türkiye kardeşliği."

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