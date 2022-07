Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı 147’ye yükseldi Pakistan’da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde can kaybı sayısı artıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, şimdiye kadar selde hayatını kaybedenlerin arasında 88 kadın ve çocuğun olduğu bildirilirken, toplam can kaybının 147’ye yükseldiği açıklandı.

Abone Ol