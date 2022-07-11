Dünya Pakistandaki sel felaketinde can kaybı 147ye yükseldi
ASYA

Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı 147’ye yükseldi

Pakistan’da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde can kaybı sayısı artıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, şimdiye kadar selde hayatını kaybedenlerin arasında 88 kadın ve çocuğun olduğu bildirilirken, toplam can kaybının 147’ye yükseldiği açıklandı.

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Haber Merkezi İHA
Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı 147’ye yükseldi
Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı 147’ye yükseldi

Pakistan’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı sayısı 147’ye yükseldi.
Sel felaketi nedeniyle ülke genelinde çok sayıda ev, yol, köprü ve elektrik santralleri zarar görürken, araçlar yollarda mahsur kaldı.


Yetkililer, sular altında kalan sokaklarda suyu boşaltma ve tahliye çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, Meteoroloji Uzmanı Sardar Sarfraz, yağışların 2-3 gün daha devam edeceğini söyledi.


Bu yıl yüzde 87 daha fazla yağış görüldü
Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman, düzenlediği basın toplantısında ülkenin bu yıl muson mevsiminde diğer yıllara göre yüzde 87 oranında daha fazla yağış aldığını söylemişti. Pakistan’ın dünyada iklim değişikliğine karşı en kırılgan 10 ülke arasında yer aldığını belirten Rehman, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için önlem alınması gerektiğini, aksi takdirde gelecekte durumun daha da kötüleşeceğini ifade etmiş, "Son yaşadığımız yağış felaketi ulusal bir trajedidir. Bu büyük bir endişe meselesidir, ancak bunun sadece başlangıç olduğunu ve buna hazırlanmamız gerektiğini bilmeliyiz" açıklamasını yapmıştı.

Pakistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu
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Pakistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu
Pakistan'ın Karaçi şehrinde şiddetli yağışların yol açtığı sel, hayatı olumsuz etkiledi. Pakistan'ın çeşitli eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye çıkmıştı.


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