Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de 3 bankanın iflası sonrası yaşanan panik dinmiyor. 2008 Krizi'nin benzerinin yaşanmasından endişe eden piyasaların ateşini ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere yetkililerin açıklamaları bile söndüremedi. Silvergate Capital'ın operasyonlarını sonlandırmasıyla başlayan finans sektörüne ilişkin endişeler, Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank'ın iflası ile First Republic Bank'ın yaşadığı sıkıntılarla krize dönüştü. ABD’li düzenleyici kuruluşlar iflas eden bankalara ek kaynak sağlamak için adımlar atsa da panik havasının bu hafta da sürmesi bekleniyor.

MEVDUATLARA 2 YIL KORUMA TALEBİ

ABD Orta Ölçekli Banka Koalisyonu (MBCA), Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) sigortasının gelecek 2 yıl boyunca tüm mevduatları kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti. Üyeleri 100 milyar dolara kadar varlığı bulunan bankalardan oluşan MBCA, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Merkez Bankası (Fed), Paranın Kontrolü Ofisi (OCC) ve FDIC'ye mektup gönderdi. Mektupta, federal düzenleyicilerden FDIC sigortasının gelecek 2 yıl boyunca tüm mevduatları kapsayacak şekilde genişletmeleri istendi. Bunun bankalardan daha fazla mevduat çıkışına neden olmamak için gerekli olduğu savunuldu.

GÜVEN ORTAMI TESİS EDİLMELİ

ABD Orta Ölçekli Banka Koalisyonu ayrıca, düzenlemenin sektörü istikrara kavuşturacağını ve daha fazla iflas olasılığını azaltacağını ifade etti. Bankacılık sektörüne olan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiği vurgulanırken, başka bir iflasın daha yaşanması durumunda mevduat çıkışının hızlanacağı uyarısı yapıldı.

Piyasalarda zorlu hafta

ABD'de Silikon Vadisi ve Signature bankalarının peş peşe iflasları, finans piyasalarında kırmızı alarma yol açtı. Ülkenin en büyük 16'ncı finans kuruluşu olan Silikon Vadisi Bankası'nın batışı, 2008 küresel finansal krizinden bu yana en büyük banka iflaslarından biri oldu. ABD Hazine Bakanlığı, Fed ve FDIC, iflas eden bankalardaki mevduat sahiplerinin paralarının tamamına erişebileceklerini açıklamıştı. İsviçre'nin en büyük ikinci bankası konumundaki Credit Suisse'in sıkıntıya girmesi ile ABD'li First Republic Bank'ın yaşadığı zorluklar da krizin büyüyeceği endişelerini daha da artırdı.

Bankacılık krizi petrolü baskıladı

ABD'de bankaların iflasıyla başlayan finansal kriz endişesi, küresel petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı. Brent petrolün varil fiyatı 71,44 dolara kadar düştü. Ham petrolün varili ise 65,27 dolar seviyesinden işlem gördü. Böylece her iki petrol türü de Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyelerini kaydetti. Bankacılık krizinin petrol piyasalarına etkisinin "kısa süreli" olacağı ve fiyatların varil başına 75 ila 80 dolarda seyredeceği tahmin ediliyor. PetroIndustrial Petrol Depolama Çözümleri Şirketi Yönetici Direktörü Randall Mohammed, "Son dönemde petrol fiyatlarında görülen düşüşler finansal kaynaklı, dolayısıyla dünya genelindeki petrol arz ve talebiyle pek de alakalı değil" dedi.







