Papa öldü: Vatikan'da taht kavgası başlayacak mı?

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus dün 88 yaşında hayatını kaybetti. Şubat ve mart aylarında geçirdiği çift taraflı zatürree sebebiyle 38 gün boyunca Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra 23 Mart'ta taburcu edilen Papa Franciscus, bir süredir nekahet dönemindeydi. Papa ölümünden saatler önce Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen Paskalya ayininin son bölümüne katılmış ve burada aracıyla gezerek halkı selamlamıştı.

Mart 2013'te selefi Papa 16. Benediktus'un tarihi istifası sonrasında seçilen Papa Franciscus, 12 yıldan fazla görev yaptı. Franciscus, 1200 yıldır Avrupa dışından seçilen, Amerika kıtasından gelen ve Cizvit cemaatine mensup ilk Papa olarak tarihe geçti. Papa, seçildikten sonra yoksullara yardımıyla bilinen ünlü Hristiyan Azizi Francis’in adını yani "Franicscus"u aldı ve "Papa Franciscus" olarak anılmaya başlandı.





SON MESAJI GAZZE OLDU

Papa Franciscus ölümünden saatler önce yaptığı geleneksel konuşmasında Gazze'de ateşkes çağrısı yapmıştı. Gazze'deki insani durumun güçlüğüne dikkati çeken Papa, "Düşüncelerim, korkunç çatışmanın ölüm ve yıkım üretmeye, dramatik ve aşağılık bir insani duruma yol açmaya devam ettiği Gazze'deki halk ve özellikle Hristiyan topluluğuyla beraber. Savaşan taraflara sesleniyorum: Ateşkes ilan edin, rehineler serbest bırakılsın ve açlık çeken, barış dolu bir gelecek arzulayan insanlara yardım edilsin" ifadelerini kullanmıştı.





136 KARDINAL SEÇECEK

Papa Franciscus'un ölümünün ardından Vatikan'dan yeni papa için uzun ve çekişmeli bir süreç yaşanacak. Halihazırdaki Kardinaller Meclisi Dekanı olan Kardinal Giovanni Battista Re'nin, bir önceki papanın cenaze merasiminin ardından 20 gün içinde 80 yaşını doldurmamış kardinallerden oluşan Kardinaller Meclisi'ni (Konklav) Papalık Seçimi için Vatikan'da toplanmaya davet etmesi bekleniyor. Vatikan'ın nisan ayı başında güncellediği resmi verilere göre, halihazırda 136 Kardinal, bir sonraki papayı seçecek olan Kardinaller Meclisi'ne katılabilecek. Kardinaller, kendi aralarından birini yeni Papa seçmek için ilerleyen haftalarda tarihi Sistine Şapeli'nde kapalı kapılar ardında toplanmaya başlayacak. Kurallara göre, seçimde üçte iki çoğunluğu alan Kardinal, görevi kabul etmesi durumunda Vatikan'da 267'nci Papa olarak ilan edilecek. Papa olabilecek kişiler için bir yaş sınırı yok.





ÜÇ ISIM ÖNE ÇIKIYOR

Papa Franciscus, 2013 yılında Vatikan'da olağanüstü şartlar altında muhafazakar ve reformist kanatların oybirliğiyle seçilmiş üzerinde uzlaşılmış bir isimdi. Papa'nın ölmesiyle birlikte Katolikler'in ruhani merkezinde iki kanat arasında taht savaşları yaşanması bekleniyor. Muhafazakarlar Franciscus döneminde kilisenin köklerinden ayrı düştüğünü ve yeniden temellerine dönmesi gerektiğini savunuyor. Yeni papa için mücadelede üç ismin öne çıktığı belirtiliyor. Muhafazakar kanadın adayları arasında Macar kardinal, Budapeşte Başpiskoposu Peter Erdo'nun öne çıktığı kaydediliyor. Yine "Asyalı Franciscus" diye anılan, reformist kanadın güçlü adaylarından Filipinli Luis Antonio Tagle de yeni papa için adaylardan. Tagle seçilirse, ilk Asya kökenli papa olarak da tarihe geçecek. Üçüncü aday ise halihazırda Vatikan'da başbakanlık koltuğunda oturan, Franciscus'un diplomatı olarak değerlendiren Pietro Parolin de iki kanada yakınlığıyla öne çıkıyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti: "Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Franciscus, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi. Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti'ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum."



