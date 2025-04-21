ABD'de bayraklar yarıya indi: Trump'tan Papa Franciscus için taziye

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından paylaştığı mesajında, Papa Franciscus için taziye dileğinde bulundu.

Trump, mesajında, "Huzur içinde yat Papa Franciscus. Tanrı onu ve onu seven herkesi kutsasın." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yazılı bir açıklama ile Papa için taziye dileğinde bulundu.

Rubio, açıklamasında, Papa Franciscus'un ölümü dolayısıyla derin bir üzüntü içinde olduğunu ve tüm dünyadaki Katolikler olarak kendisine dua ettiklerini belirtti.

Beyaz Saray'da bayraklar yarıya indirildi

Öte yandan Başkan Trump, yazılı bir talimatla, Papa Franciscus'un anısına Beyaz Saray'da ve tüm federal kurumlarda bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.

Trump, bugün gün boyu ülke genelindeki federal kurumların yanı sıra yurt dışındaki Amerikan diplomatik misyonlarında ve diğer bağlı birimlerde de bayrakların Papa için yarıya indirileceğini belirtti.

Vatikan, Papa'nın yerel saatle 07.35'te (TSİ 08.35) 88 yaşında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.







