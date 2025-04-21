Vatikan: Papa Franciscus'un cenaze işlemlerine bu akşam başlanacak

"Sevgili kardeşlerim, Kutsal Babamız Franciscus'un vefatını derin bir üzüntüyle duyurmak zorundayım. Bu sabah saat 07.35'te, Papa Franciscus, Tanrı'nın evine döndü. Tüm hayatını Rabb'e ve kiliseye hizmete adadı. Bize İncil'in değerlerini sadakatle, cesaretle ve evrensel sevgiyle, özellikle de en yoksul ve en dışlanmış kesimlerin lehine yaşamayı öğretti."