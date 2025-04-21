Vatikan: Papa Franciscus'un cenaze işlemlerine bu akşam başlanacak

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ölümünün tespiti ve naaşının tabuta konulması ritüelinin bu akşam yapılacağını bildirdi.
88 yaşında bu sabah hayatını kaybeden Papa Franciscus'un cenaze işlemlerine ilişkin detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı.
Vatikan açıklamasında başka detaya yer verilmedi.
Teamüllere göre, Papa'nın ölümünün ardından Vatikan'da bir sonraki papa seçilene dek geçiş sürecini yönetecek "Kamerlengo" (Papalık Makam Vekili) Kardinalin, kilise hukuku uyarınca "Sede Vacante" yani Latince "makamın boş olduğunu" ilan etmesi bekleniyor.
Papa Franciscus, bir süredir solunum yollarındaki rahatsızlıklarla mücadele ediyordu
Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'ta Roma'daki Gemelli Hastanesine kaldırılan, burada çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca tedavi gören Papa Franciscus, 23 Mart'ta taburcu edilmişti. Papa'nın taburcu edildikten sonra 2 aylık nekahet döneminde kalması gerektiği belirtilmişti.
Papa Franciscus'un doktorlarından Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart'ta Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa'nın hastanede yattığı dönemde 2 kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.