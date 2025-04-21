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Vatikan: Papa Franciscus'un cenaze işlemlerine bu akşam başlanacak

Vatikan: Papa Franciscus'un cenaze işlemlerine bu akşam başlanacak

15:3121/04/2025, Pazartesi
AA
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Papa Franciscus'un ölümünün tespiti ve naaşının tabuta konulması ritüeli bu akşam yapılacak
Papa Franciscus'un ölümünün tespiti ve naaşının tabuta konulması ritüeli bu akşam yapılacak

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ölümünün tespiti ve naaşının tabuta konulması ritüelinin bu akşam yapılacağını bildirdi.

88 yaşında bu sabah hayatını kaybeden Papa Franciscus'un cenaze işlemlerine ilişkin detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı.


Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada,
"Papa Franciscus'un vefat ettiğine dair yapılan duyurunun ardından bu akşam saat 20.00'de Kamerlengo Kardinal Kevin Joseph Farrell, ölümün tespiti ve naaşın tabuta konulması ritüeline başkanlık edecektir."
ifadesi kullanıldı.

Vatikan açıklamasında başka detaya yer verilmedi.


Teamüllere göre, Papa'nın ölümünün ardından Vatikan'da bir sonraki papa seçilene dek geçiş sürecini yönetecek "Kamerlengo" (Papalık Makam Vekili) Kardinalin, kilise hukuku uyarınca "Sede Vacante" yani Latince "makamın boş olduğunu" ilan etmesi bekleniyor.


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Vatikan: Papa Franciscus'un cenaze işlemlerine bu akşam başlanacak
Dünya
21 Nisan, Pazartesi

Papa Franciscus, bir süredir solunum yollarındaki rahatsızlıklarla mücadele ediyordu

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'ta Roma'daki Gemelli Hastanesine kaldırılan, burada çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca tedavi gören Papa Franciscus, 23 Mart'ta taburcu edilmişti. Papa'nın taburcu edildikten sonra 2 aylık nekahet döneminde kalması gerektiği belirtilmişti.


Papa Franciscus'un doktorlarından Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart'ta Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa'nın hastanede yattığı dönemde 2 kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.


Kamerlengo Kardinal Joseph Farrell, bugün yaptığı açıklamada,
"Sevgili kardeşlerim, Kutsal Babamız Franciscus'un vefatını derin bir üzüntüyle duyurmak zorundayım. Bu sabah saat 07.35'te, Papa Franciscus, Tanrı'nın evine döndü. Tüm hayatını Rabb'e ve kiliseye hizmete adadı. Bize İncil'in değerlerini sadakatle, cesaretle ve evrensel sevgiyle, özellikle de en yoksul ve en dışlanmış kesimlerin lehine yaşamayı öğretti."
ifadesini kullanmıştı.


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