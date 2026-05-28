Papa'dan Gazze çağrısı

13:2428/05/2026, Perşembe
DHA
Papa 14'üncü Leo.
Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, “Tüm yetkililere Gazze halkına yardım etmeleri, yardımlarıyla onlara eşlik etmeleri ve yeniden inşa çalışmalarına başlamaları için çağrıda bulunuyorum” dedi.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, İsrail ordusunun Akdeniz’in uluslararası sularında saldırarak alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muameleye ilişkin açıklamada bulundu.

Papa, “Orada herkesin insan haklarına saygı gösterilmesi için yeni bir çağrı yapmalıyız” ifadesini kullandı.

Gazze'deki zor duruma da değinen Papa, “Ne yazık ki, Gazze halkı halen insani yardım alamıyor. Bu protestolara, zorluklara, hatta filoya katılanların eylemine neden oluyor. Bunu da tekrarlamak istiyorum, bu bir davet değil, bir çağrı. Tüm yetkililere Gazze halkına yardım etmeleri, yardımlarıyla onlara eşlik etmeleri ve yeniden inşa çalışmalarına başlamaları için çağrıda bulunuyorum. İnsanlar gerçekten halen acı çekiyorlar. Nefret ve şiddet her yerde kötü sonuçlara yol açıyor” diye konuştu.


