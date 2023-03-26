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Dünya

Paris'te polis protestocuları tehdit etti: Adli soruşturma açıldı

Fransa'nın başkentinde tartışmalı emeklilik reformuna tepkiler devam ediyor. Paris'te emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösteride bir grup polisin, protestoculara yönelik tehdit ve hakaretine ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

02:05 . 26/03/2023 Pazar
AA
Paris'te gösteriler sürüyor

Paris'te gösteriler sürüyor

Fransız basınındaki habere göre, Paris Savcılığı reform karşıtı göstericilerin polislerce tehdit edildiği ve hakarete uğradığı olayla ilgili "kamu yetkisine sahip kişilerce işlenen şiddet" ve "tehdit" gerekçeleriyle soruşturma açtı.


Soruşturmayı Fransa'da "polislerin polisi" olarak bilinen Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) yürütecek.


Olay


Paris'te 20 Mart'ta emeklilik reformu karşıtı izinsiz gösteriler düzenlenmişti.


Çevrim içi yayın yapan Loopsider, pazartesi akşamı gösterilerden birinde, bir grup Fransız polisin 7 göstericiye hakaret ettiği, tehditler savurduğu ve tokat attığı olayın ses kayıtlarını yayımlamıştı.


Ses kayıtlarında, bir polisin göstericiyi "hastanelik etmekle", bir diğer polisin ise Çadlı bir göstericiyi Fransa'dan sınır dışı etmekle tehdit ettiği duyuluyor.




#Paris
#emeklilik reformu
#gösteri
#polis
#tehdit
40 dakika önce
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