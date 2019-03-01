Peru'da 7.1 şiddetinde deprem

Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün ülkenin Bolivya ile olan sınırına yakın kentlerinde biri olan Juliaca şehri olduğu belirlendi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS),merkez üssü Azangaro'nun 9 kilometre kuzeybatısı olan 7,1 büyüklüğündeki depremin yerin 258 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets de, son olarak Ekvador'daki 7.7 büyüklüğündeki depremi bilmesi endişelere yol açmış, şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve bunun etkilerinin Dünya için korkunç olacağını söylemiş, özellikle şubat ayının son iki haftasına dikkat çekmişti.

DÜNYA Peru 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı