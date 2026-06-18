Pezeşkiyan'dan Pakistan'a arabulucuk takdiri

Görüşmede, Pakistan hükümetinin arabuluculuk sürecini ilerletme ve ilk mutabakata varma konusundaki çabalarını ve yapıcı rolünü takdir eden Pezeşkiyan,

"Pakistan'ın savaşı sona erdirecek bir mutabakata varmak için gösterdiği çabalar, İran halkının hafızasında kalacaktır."