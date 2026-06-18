Pezeşkiyan'dan Pakistan'a arabulucuk takdiri

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki stratejik bağların güçlendirilmesi vurgusunu yineledi. Savaş sürecini sonlandıran mutabakattaki arabuluculuk rolü nedeniyle Pezeşkiyan, Şerif'i takdir etti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, iki ülke arasında barışı, güvenliği pekiştirmek ve stratejik ilişkiler geliştirmek için iş birliğinin devam etmesinin önemine değindi
İran devlet televizyonunun haberine göre, Pezeşkiyan ile Şerif telefonda görüştü.
Pezeşkiyan ile Şerif, iki ülke arasında barışı, güvenliği pekiştirmek ve stratejik ilişkiler geliştirmek için işbirliğinin devam etmesinin önemini vurguladı.