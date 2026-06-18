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Pezeşkiyan'dan Pakistan'a arabulucuk takdiri

Pezeşkiyan'dan Pakistan'a arabulucuk takdiri

18:2818/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
AA
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki stratejik bağların güçlendirilmesi vurgusunu yineledi. Savaş sürecini sonlandıran mutabakattaki arabuluculuk rolü nedeniyle Pezeşkiyan, Şerif'i takdir etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, iki ülke arasında barışı, güvenliği pekiştirmek ve stratejik ilişkiler geliştirmek için iş birliğinin devam etmesinin önemine değindi

İran devlet televizyonunun haberine göre, Pezeşkiyan ile Şerif telefonda görüştü.

Görüşmede, Pakistan hükümetinin arabuluculuk sürecini ilerletme ve ilk mutabakata varma konusundaki çabalarını ve yapıcı rolünü takdir eden Pezeşkiyan,
"Pakistan'ın savaşı sona erdirecek bir mutabakata varmak için gösterdiği çabalar, İran halkının hafızasında kalacaktır."
dedi.

Pezeşkiyan ile Şerif, iki ülke arasında barışı, güvenliği pekiştirmek ve stratejik ilişkiler geliştirmek için işbirliğinin devam etmesinin önemini vurguladı.



#İran
#İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
#Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
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