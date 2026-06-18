İran Meclis Başkanı Kalibaf: Hürmüz Boğazı artık asla eski koşullarına dönmeyecek

"Mutabakat metninde üstlendiğimiz her yükümlülük, 'adım karşılığında adım' ilkesi temelinde kabul edilmiştir. 13. madde de tam olarak bu esasa göre düzenlenmiştir. Buna göre, ABD yükümlülüklerini yerine getirmezse, biz de herhangi bir adım atmayacağız."