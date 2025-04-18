Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
PKK'ya çok yönlü kıskaç: Bir duvar da Irak’tan

PKK'ya çok yönlü kıskaç: Bir duvar da Irak’tan

Canberk Doğan
04:0018/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Irak güvenlik güçleri hem kontrol noktaları oluşturuyor hem de sınır boyunca duvar inşa etmeye devam ediyor.
Irak güvenlik güçleri hem kontrol noktaları oluşturuyor hem de sınır boyunca duvar inşa etmeye devam ediyor.

Türkiye ile Irak arasında artan iş birliği sonucu bölücü örgüt PKK, yıllardır yuvalandığı Irak'ın kuzeyinde sıkışıyor. Türkiye, Pençe-Kilit harekatları ile bölücü örgüt unsurlarını süpürürken, Irak da kontrol noktalarının sayısını artırarak sızmalara karşı duvar örmeye başladı.

Türkiye’nin güney sınırında Irak tarafından alınan güvenlik önlemleri her geçen gün artıyor. Yeni Şafak’ın askeri kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Irak, PKK tehdidini artık kendi iç güvenliği açısından birinci derecede tehdit olarak görmeye başladı. Eskiden bu bölgelerde kontrol noktası dahi bulundurmayan Irak güvenlik güçleri hem kontrol noktaları oluşturuyor hem de sınır boyunca duvar inşa etmeye devam ediyor.


KALKINMA YOLU VURGUSU

Türkiye, PKK’nın tamamen tasfiye edilmesi için Irak’ın Suriye’deki faaliyetlerini de destekliyor. Türkiye tarafı, terör tehdidi tamamen ortadan kaldırıldığında bölgeden çekileceğini açık şekilde belirtiyor. Şu anda özellikle Gara bölgesi dahil, PKK’nın 40 yıl boyunca oluşturduğu tüm sığınak ve altyapının temizlenmesine yönelik yoğun bir mücadele yürütülüyor. Ayrıca, “Kalkınma Yolu” projesinin güvenlik temelli altyapısının tamamlanması gerektiği vurgulanıyor. Enerji boyutuyla birlikte bu projenin sadece Türkiye ve Irak için değil, bölge genelinde ekonomik kalkınma adına hayati öneme sahip olduğunun altı çiziliyor. Proje kapsamında, Katar’dan Avrupa’ya kadar uzanacak enerji ve ulaştırma hatlarının da devreye alınması hedefleniyor.


PKK’YA KARŞI ORTAK TAVIR

Türkiye ile Irak arasındaki stratejik iş birliğini derinleştirmek amacıyla kurulan Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu’nun ikinci hazırlık toplantısı ise önceki gün Bağdat’ta gerçekleştirildi. Toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Iraklı mevkidaşı Muhammed Hüseyin Bahr’ul-Ulum başkanlık etti. İki ülke temsilcileri geçtiğimiz pazar günü Antalya Diplomasi Forumu kapsamında da bir araya gelmişti. Toplantıda, Türkiye ve Irak arasında güçlü bir insani bağ oluşturan Türkmen toplumunun güvenliği, huzuru ve refahının korunması konusu da ele alındı. Türkmenlerin haklarının gözetilmesi ve toplumsal barışa katkılarının desteklenmesi yönündeki kararlılık vurgulandı.


Sudani Türkiye’ye gelecek

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye ziyareti için yaptığı daveti memnuniyetle kabul ettiğini söyledi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan’ı kabul etti. Kabul sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Türkiye’de mayıs ayında düzenlenecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere resmi davet alan Sudani, daveti memnuniyetle kabul ettiğini belirtti.


#Irak
#PKK
#Pençe-Kilit
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2000-2008 arası SGK girişi olanlar dikkat! EYT sonrası erken emeklilik gelecek mi? Kademeli emeklilik tarihi, şartları yaş, prim, yıl tablosu...