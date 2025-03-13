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Polonya'dan ABD'ye savaş çıkaracak nükleer teklifi

Polonya'dan ABD'ye savaş çıkaracak nükleer teklifi

11:3213/03/2025, Perşembe
IHA
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Duda Rusya'nın 2023 yılında nükleer başlıklarını Belarus'a yerleştirdiğine dikkat çekti.
Duda Rusya'nın 2023 yılında nükleer başlıklarını Belarus'a yerleştirdiğine dikkat çekti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'ya karşı caydırıcılığı artırmak amacıyla ABD'den ülkesine nükleer silah konuşlandırmasını talep etti.

Polonya Cumhurbaşkanı
Andrzej Duda
, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Duda, muhtemel Rus saldırganlığına karşı caydırıcı bir unsur olarak ABD'den nükleer silahlarını Polonya'ya yerleştirmesini istedi.


Duda, söz konusu talebini birkaç hafta önce Varşova'ya ziyaret gerçekleştiren ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'a da ilettiğini söyledi. NATO sınırlarının 1999 yılında doğuya doğru genişlediğini hatırlatan Andrzej Duda,
"Bu yüzden 26 yıl sonra NATO'nun altyapısı da doğuya kaymalı. Bu, benim için net. Bu silahların halihazırda burada olmasının daha güvenli olacağını düşünüyorum"
ifadelerini kullandı.


Rusya'nın 2023 yılında nükleer başlıklarını Belarus'a yerleştirdiğini hatırlatan Duda, Rusya'nın bu konuda bir an olsun tereddüt etmediğini, kimsenin rızasını almadığını söyledi.


Duda, 2022 yılında da ABD Başkanı Joe Biden yönetimine benzer bir öneri de bulunmuş, ancak öneri ABD tarafından kabul görmemişti.




#Rusya
#polonya
#nükleer

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